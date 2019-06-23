الكشف على 1408 مريض بقافلة علاجية بقرية أبو ماضى بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

وجة الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بعمل قافلة علاجية مجانية لقرية أبو ماضى مركز بلقاس، تنفيذا لتعليمات الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية.

وقد تم توقيع الكشف الطبى على 1408 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 9 عيادات متخصصة شملت 2 عياده باطنه و2 عياده أطفال وجلديه جراحه وعظام ونسا وتنظيم أسره، كما تم توفير 132 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء 286 تحاليل مختلفة للمرضى.

كما تم إجراء 125 حالة أشعة تلفزيونية وعادية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 28 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 120 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 17 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، كما تم إصدار 3 قرارات علاج على نفقه الدوله للمرضى، وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.



قافلة طبية مجانية بالدقهلية



قافلة طبية مجانية بالدقهلية



قافلة طبية مجانية بالدقهلية



قافلة طبية مجانية بالدقهلية



قافلة طبية مجانية بالدقهلية