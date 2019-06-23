القوات الصومالية الخاصة تستعيد منطقة شمال براوى من قبضة حركة الشباب

تمكنت القوات الخاصة الصومالية، وقوات بعثة الاتحاد الإفريقى "أميصوم" اليوم الأحد من استعادة منطقة كانت تسيطر عليها حركة "الشباب" المتطرفة بالقرب من مدينة "ﺑﺮﺍﻭى" الساحلية.
وأفادت تقارير إخبارية بثتها إذاعة "شابيلي" الصومالية ، بأن القوات كانت تجري عمليات لإزالة أية متعلقات ، أو مواد تفجيرية خلفها متطرفو "الشباب" بالمنطقة التي تقع على بعد عشر كيلومترات من شمال "براوي".
يذكر أن منطقة "شابيلي السفلى " الواقعة جنوب الصومال تعد مهمة استراتيجيا، حيث تمنح السيطرة عليها " اليد العليا "للعناصر المتصارعة .
القوات الصومالية الخاصة تستعيد منطقة شمال براوى من قبضة حركة الشبابالأحد، 23 يونيو 2019 04:52 م
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تمكنت القوات الخاصة الصومالية، وقوات بعثة الاتحاد الإفريقى "أميصوم" اليوم الأحد من استعادة منطقة كانت تسيطر عليها حركة "الشباب" المتطرفة بالقرب من مدينة "ﺑﺮﺍﻭى" الساحلية.
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