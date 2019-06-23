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"الصناعة" تبحث مع وفد شركة تونجسرام المجرية الاستثمار بالسوق المصرى

الأحد، 23 يونيو 2019 10:33 ص
"الصناعة" تبحث مع وفد شركة تونجسرام المجرية الاستثمار بالسوق المصرى صادرات -ارشيفية
كتب إسلام سعيد

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عقدت وزارة الصناعة، لقاء مع جورج بوير رئيس مجلس ادارة شركة تونجسرام المجرية والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء خطط الشركة المستقبلية فى السوق المصرى فى مجالات إنتاج نظم الإضاءة الموفرة للطاقة ومستلزمات الإضاءة والتحكم لوحدات الزراعة الرأسية والصوب الزراعية.
 
وحضر اللقاء الدكتور بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة والمهندس حسام عبد العزيز مستشار وزير التجارة والصناعة للصناعات الهندسية.
 
وقالت الوزارة، إن زيارة وفد الشركة المجرية للقاهرة تأتى كنتيجة للمباحثات التى أجراها مع  بيتر زيجارتو وزير الخارجية والتجارة المجرى على هامش مشاركتهم بفعاليات منتدى سان بطرسبرج الاقتصادى الدولى والذي عقد بروسيا مطلع الشهر الجارى، وأن الشركة تستهدف الانتاج للسوق المصرى والتصدير لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.
 
وأضافت فى بيان لها، أن الشركة المجرية تدرس إنشاء مشروع مشترك بالسوق المصرى لإنتاج نظم الحلول الذكية  للإضاءة الخاصة بإضاءة الشوارع ومستلزمات الإضاءة الموفرة للطاقة للمنازل ونظم الإضاءة المستخدمة فى مجال الزراعة المتطورة.
 
وتابعت أن شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية فى العالم شجعت الشركة على دراسة الاستثمار بالسوق المصري والتصدير للسوقين الإقليمى والعالمى، وأن التوجه الحالى للدولة المصرية للتواجد وبقوة داخل أسواق الدول الإفريقية، خاصة فى مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك .
 
وأكدت دعمها هذا التوجه وتنفذ استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون التجارى والصناعى مع 12دولة إفريقية رئيسية وهو ما يمثل فرصة كبيرة  للشركات العالمية للاستثمار فى السوق المصرى والتصدير للسوق الأفريقي الضخم والذى يعد حاليا محط انظار كافة القوى الاقتصادية العالمية للتواجد به سواء على المستوى التجارى او الصناعى.
 
ومن جانبه أشار جورج بوير رئيس مجلس إدارة شركة تونجسرام المجرية إلى حرص الشركة على التواجد بالسوق المصرى باعتباره أحد  الأسواق الرئيسية فى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ومحورا تجاريا مهما على المستويين القارى والعالمى، لافتا إلى أن الشركة تستهدف العمل بالسوق المصرى فى مجال إنتاج مستلزمات الإضاءة الموفرة للطاقة بالمدن الذكية خاصة فى ظل المشروعات الإنشائية الضخمة التى تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية .
 
ولفت إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية المجرية للصناعة المصرية إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتعليمية للمهندسين والفنيين والمزارعين  على استخدام التقنيات الحديثة التى تطبقها الشركة، مشيرا إلى أن الشركة ستستخدم مكونات محلية فى عمليات الإنتاج بنسب قد تصل إلى 100%، خاصة وأن الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة صناعية متميزة تؤهله لتغطية كافة احتياجات الشركة من مدخلات الإنتاج.

وزارة الصناعة

الاستثمار المجرى بمصر

اخبار الاقتصاد

الاستثمارات الأجنبية

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