الصحف الفلسطينية تبرز رفض محمود عباس لـ"صفقة العصر" بسبب خطورتها على القضية

وكالات الأنباء

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الأحد، تأكيدات الرئيس الفلسطينى محمود عباس، خلال كلمته التى فى اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح على رفض ما سمى بـ"صفقة العصر" لأنها تنهى القضية الفلسطينية.

وسلطت الصحف – بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد - الضوء على الاجتماع الطارئ لوزراء المالية العرب، الذى سيعقد اليوم، بمقر الجامعة العربية فى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث توفير شبكة الأمان المالى ودعم موازنة الحكومة الفلسطينية.

وأوردت صحف اليوم، خبر تأكيدات منظمة التحرير الفلسطينية، أن مدينة القدس المحتلة تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال وبلدية موشيه ليئون والجمعيات الاستيطانية، وتواطئ القضاء الإسرائيلى بهدف تحجيم الوجود الفلسطينى فى المدينة، من خلال شن سلطات الاحتلال الإسرائيلى حربا شاملة على المقدسيين خاصة بالتوسع فى عمليات الطرد والتهجير القسرى الجماعى.