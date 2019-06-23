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الصحة تبحث مع محافظ جنوب سيناء تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة

الأحد، 23 يونيو 2019 06:53 م
الصحة تبحث مع محافظ جنوب سيناء تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة خالد فودة محافظ جنوب سيناء
كتب وليد عبد السلام

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استقبلت وزارة الصحة، اليوم، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة خطة تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.

وتم عقد اجتماع لمناقشة خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة عدد من مستشفيات محافظة جنوب سيناء، بما يساهم فى تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمرضى.

وتم خلال الاجتماع التوجية بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى الطور، لتصبح مستشفى تعليمياً، تقدم خدمة طبية عاليا وتساهم فى تعليم وتدريب الأطقم الطبية.

كما تم التوجيه بتطوير مستشفى دهب وتوفير كافة الخدمات الطبية بها وفقاً لأعلى معايير الجودة، وستصبح مستشفى دهب مثل نموذج مستشفى أبوسمبل لجراحات اليوم الواحد، بما تقدمه من خدمة مميزة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى خطة تطوير ورفع كفاءة معهد تمريض جنوب سيناء، والمقرر تطويره ليصبح معهداً فنياً صحياً بنظام الدراسة لخمس سنوات.

وسيتم توفير كافة سبل الدعم للمنظومة الصحية بالمحافظة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

 


الصحة

جنوب سيناء

تطوير الصحة

المستشفيات

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