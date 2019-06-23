الجبير: جميع الأطراف تحاول تجنب نشوب حرب ولكن إيران تواصل التصعيد

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى، عادل الجبير، أن جميع الأطراف يحاولون تجنب نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها فى ظل ما تشهده منطقة الخليج من توتر شديد؛ لأن ذلك سيكون خطيرا على الجميع.

وأوضح الجبير - خلال مقابلة أجرها مع قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية وأُذيعت اليوم /الأحد/ - أن التصعيد دائمًا ما يكون من الجانب الإيراني، وقال إن "طهران شنت هجمات على ناقلات النفط في منطقة الخليج مرتين، ووجهت صواريخ باليستية وطائرات بدون طيار من خلال عملائها الحوثيين ضد خطوط نفط تابعة للسعودية ومطارها، إلى جانب انخراطها في سلوك عدواني وخطوات تهديدية، لذا فإن الأمر يعود إلى إيران من حيث التصعيد".

وأضاف الجبير أن السلطات السعودية تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة وحلفاءها الآخرين في المنطقة من حيث تبادل المعلومات ومن حيث التشاور بشأن الخطوات التي ينبغي اتخاذها.

وبسؤاله عما إذا كان يعتبر توجيه ضربة عسكرية ضد إيران يعد أمرًا مبررًا وسيكون له ما يبرره بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، قال الجبير إنه يتعين على إيران إدراك أن التصرف العدواني لا يمكن أن يستمر وسيكون هناك عواقب لهذا التصرف، مشيرا إلى أن الخيارات متعددة للرد على انتهاكات إيران المستمرة.