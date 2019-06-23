"التضامن" تواجه المشاكل النفسية للمراهقين ببرامج تدريبية متخصصة للأخصائيين

كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى تنظيم برامج تدريب وبرامج الدعم النفسى والاجتماعى للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بدور الدفاع الاجتماعى التابعة للوزارة.



وقالت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، إن التدريب يستمر حتى 27 يونيو الجارى، ويهدف إلى تقديم برامج متخصصة لـ20 أخصائى اجتماعى ونفسى بمؤسسة الحرية، وتشتمل محتوياتها موضوعات عن مراحل نمو الطفل والمشكلات النفسية والاجتماعية للمراهقين، كما تناولت مدخل إلى علم النفس والنمو وكيفية بناء الثقة بالذات ونظريات الإرشاد النفسى، وأضافت الألفى أنه بجانب التدريب النظرى فقد عقدت ورش عمل تطبيقية حول التعامل مع مشكلات الأطفال النفسية والاجتماعية.



وأكدت الألفى، أن البرنامج التدريبي يأتى فى إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة بلان، ويتضمن بناء قدرات العاملين فى مجال التأهيل والدفاع الاجتماعى ورفع وعى مقدمى الرعاية بحقوق الطفل، لافتة إلى أن البروتوكول الموقع منذ عام 2018 ومدته عامان قد أسفر حتى الآن عن عدة برامج وأنشطة داعمة للأطفال والمرأة وبناء قدرات الشباب وإشراكهم فى قضايا المجتمع والتمكين الاقتصادى، ولفتت إلى أن الأنشطة والبرامج المنفذة مؤخراً قد تضمنت تنظيم دورات تدريبية على مهارات القيادة وخلق كوادر شبابية وتدريبات على مهارة المسائلة المجتمعية، وتدريبات على صيانة الكمبيوتر والمحمول وتدريب على القيادة والتشبيك والتدريب على برنامج الدعم النفسى والاجتماعى للأخصائيين الاجتماعين والنفسين بدور التربية، هذا إلى جانب دعم احتفالات أعياد الطفولة ودعم تنظيم الرحلات لشباب وفتيات الأندية الاجتماعية والثقافية.