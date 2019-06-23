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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

الأحد، 23 يونيو 2019 09:47 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد اعرف كل حاجة

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اليوم السابع بلس
 
يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير اليوم الأحد، منها توجيه الرئيس السيسي بالتوسع فى توصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة.
 
 
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السيسي

الاستكشافات البترولية

توصيل الغاز

شقق الاسكان الاجتماعي

الاعلان الثامن

ميريام فارس

اليوم السابع بلس

الاقامة المميزة

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