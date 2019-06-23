اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد





يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير اليوم الأحد، منها توجيه الرئيس السيسي بالتوسع فى توصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة.



































