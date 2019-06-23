الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد الأحد، 23 يونيو 2019 09:47 م اعرف كل حاجة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير اليوم الأحد، منها توجيه الرئيس السيسي بالتوسع فى توصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمنازل والمناطق الجديدة البنك الدولى: مصر الأعلى نموا فى المنطقة العربية بنسبة نمو تتجاوز 5% تسليم وحدات الإعلان الـ 11 بالإسكان الاجتماعى ديسمبر المقبل.. والانتهاء من الإعلان الثامن نهاية العام ضبط طالبين ينشران أسئلة وإجابات الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعى صور.. إحباط تهريب 20 مليون قرص كبتاجون بقيمة 200 مليون جنيه مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على جائزة النيل لعام 2019 مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو الأرصاد: ارتفاع الحرارة من الغد لنهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة تصل 40 درجة ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر المغرب يهزم ناميبيا بأول هدف عكسي في امم افريقيا 2019.. فيديو السيسي الاستكشافات البترولية توصيل الغاز شقق الاسكان الاجتماعي الاعلان الثامن ميريام فارس اليوم السابع بلس الاقامة المميزة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد اليوم السابع: أجيرى يستعين بـ "خطة ليفربول" أمام الكونغو للإيجار.. لافتات منتشرة بشوارع العاصمة بعد تراجع الإقبال على شراء العقارات .. ارتفاع الأسعار يدفع المواطنين للبحث عن شقق بالإيجار القديم والجديد.. وخبراء: توقعات باستمرار تراجع بيع الوحدات الفاخرة المالية: تحويل الدعم العينى إلى نقدى يخضع لدراسة شديدة من الوزارات المعنية مرشح أردوغان فى اسطنبول يقر بالخسارة ويعلن هزيمته أمام أكرم أوغلو طقس رابع أيام الصيف.. اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة بمصر غدا "صور" مصر Vs روسيا.. كيف تنوعت اللقطات بين افتتاح كان 2019 و مونديال 2018 ؟ موجز 6.. السيسى يوجه بتوسيع الاستكشافات البترولية وتوصيل الغاز للمناطق الجديدة الفائزون فى جوائز الدولة.. مفيد شهاب وجابر عصفور وأحمد نوار يحصلون على "النيل".. محمد غنيم وعبد المطلب يفوزان بالجائزة التقديرية.. وفضل شبلول وجمال شقرة بالتفوق.. وحجب 20 فرعًا فى التشجيعية دعاة الشهرة يستغلون المنتخب على السوشيال ميديا فى كاريكاتير اليوم السابع ميريام فارس تعتذر للشعب المصرى: تم فهم كلماتى خارج السياق.. وتؤكد: تحيا مصر صور.. طفل مريض بالسرطان يزور معسكر المنتخب ويقابل محمد صلاح المزيد من Trending Plus
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