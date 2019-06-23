اعتماد 300 ألف جنيه للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض والمعدية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، 300 ألف جنيه وذلك بتوفير مواد بترولية ( سولار_ بنزين) لاستخدامها في خلط المبيدات الحشرية، لأعمال المكافحة بأجهزة الضباب والرزاز صباحاً ومساءً بالإضافة إلى أعمال المكافحة فى البرك والمستنقعات ومصارف الصرف الصحى ومقالب القمامة، بهدف مكافحة البعوض والذباب فى مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ أنه يتم التوزيع بموجب 5 أطنان لكل مركز ومدينة طبقا للاحتياجات، حفاظاً على صحة المواطنين ولحماية البيئة وللقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض المعدية.