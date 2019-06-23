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احتفالية بواشنطن للمصريين البارزين بحضور قنصل مصر العام فى لوس أنجلوس

الأحد، 23 يونيو 2019 01:53 م
احتفالية بواشنطن للمصريين البارزين بحضور قنصل مصر العام فى لوس أنجلوس لمياء مخيمر
كتبت ريم عبد الحميد

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تجمع عدد من الشخصيات المصرية البارزة فى مدينة لينوود بولاية واشنطن الأمريكية فى فعالية بحضور السفيرة لمياء ميخمر، قنصل مصر العام فى لوس أنجلوس، والمدير التنفيذى لمقاطعة سنوهوميش بالولاية دايف سومرز، بالإضافة إلى خمس كهنة والحاصلة على لقب ملكة جمال مصر.

 

وبحسب ماذكر موقع "هيرالد نت" الأمريكى، شهد الحدث حفل غذاء VIP تكريما للسفير لمياء مخيمر وسمرز الذين يشجعان على الوحدة والترابط بين الجالية.

 

ووصفت الاحتفالية بأنها لقاء تاريخى مع وجود أعضاء الجالية المصرية من المسلمين والأقباط، واعتبر الحدث فرصة لإثبات القيم المشتركة. وقالت مخيمر أن النظام الفاشل هو النظام الذى لا يعرف أعضائه، وناشدت المصريون الذين يعيشون فى واشنطن بناء علاقات دائمة.

 

وتقوم السفيرة مخيمر برحلتها الثانية إلى واشنطن خلال عدة سنوات لتقديم الخدمات القنصلية والاتصال مع المصريين فى واحدة من 11 ولاية تمثلها.

 

وخلال الاحتفالية، قال مجمد الجمال المهاجر المصرى الذى يعيش فى الولايات المتحدة منذ 26 عاما ويعمل مديرا فى شركة أمازون، إنها فرصة لكل المصريين للتجمع معا وإجراء حوار عن مصر ووجودنا فى الجالية وفى الولايات المتحدة، وكيف يمكن أن نساعد بعضنا البعض لبناء شعور المجتمع وأيضا مساعدة المجتمع الأكبر.

السفيرة لمياء مخيمر أثناء الاحتفالية
السفيرة لمياء مخيمر أثناء الاحتفالي

لمياء مخيمر

قنصل مصر فى لوس انجلوس

ولاية واشنطن

المصريين فى امريكا

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