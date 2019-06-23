إصابة شخص بطلق نارى نافذ بالرقبة بقرية أبو هريرة فى الوادى الجديد

استقبلت مستشفى الفرافرة المركزى بالوادى الجديد، شخصا فى العقد الرابع من العمر، تم العثور عليه بقرية أبو هريرة مصاب بطلق نارى نافذ فى الرقبة، ويعانى من حالة نزيف شديد، وعلى الفور تمت إحالته إلى مستشفى القصر العينى بأسيوط، وجارى تحرير محضر بالحادث، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوصول شخص مصاب بطلق نارى فى الرقبة، إلى مستشفى الفرافرة المركزى، وتبين انه يدعى "خليل ثروت حسين عطيه" ومصاب بطلق نارى أعلى القصبة الهوائية، ونافذة من الجهة الاخرى من جهة اليمين، وتم عمل الإسعافات الأولية، وتحويله إلى القصر العينى بأسيوط، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.