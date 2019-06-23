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أخبار × 24 ساعة.. لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات

الأحد، 23 يونيو 2019 12:46 ص
أخبار × 24 ساعة.. لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات أنسولين - أرشيفية
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة فى الاسكندرية

بدء استخراج تذاكر السفر لحجاج الجمعيات الأهلية أول يوليو

مصادر: تحديد الأوائل ومراجعة نتيجة الدبلومات الفنية نهاية الأسبوع المقبل

التعليم تنفى تغيير رئيس لجنة لإجباره طلاب الثانوية على خلع أحذيتهم للتفتيش

عمليات الثانوية العامة: ضبط 8 حالات غش بالمحمول بامتحان الفيزياء والتاريخ

الصحة: قدمنا خدمة علاجية لـ564 طالبا فى سادس أيام امتحانات الثانوية العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

علاج 125 ألف و167مواطنًا بالمجان خلال 109 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

وفد "زراعة الفاو" يطرح حلولا للتغلب على معوقات تحقيق الصحة النباتية بأفريقيا

بعد رفع الحظر.. الحجر الزراعى: شروط جديدة لتصدير البصل إلى السعودية

القومى للمرأة يطلق هاشتاج "مصرية وبشجع مصر" لإبراز صور تشجيع المنتخب

فيديو.. شكاوى من صعوبة امتحان "التاريخ" بلجان الثانوية العامة فى الزيتون

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الرى تبحث إعادة تأهيل استراحات غرب الدلتا لاستغلالها

إزالة 46 ألفًا و175 تعديًا على النيل.. وتحرير 52 ألفًا و476 مخالفة جديدة

 


الانسولين

علاج السكر

الثانويه العامه

100 مليون صحه

الفيزياء

التاريخ

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