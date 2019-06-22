8 آلاف جنيه تنقذ رب أسرة من 10 أفراد بالمنوفية من الحبس

المنوفية - محمد فتحى

مأساة حقيقة تعيشها أسرة مكونة من 10 أشخاص بقرية ميت فارس التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب ديون على رب الأسرة والعائل الوحيد للأسرة، والتى بلغت 8 آلاف جنيه لدى بعض الأهالى، اقترضها لشراء أدوية لوالدته، وقام بالتوقيع على إيصالات أمانة، وتأخر فى السداد لعدم قدرته على ذلك، بسبب ضائقة مالية يمر بها، الأمر الذى تسبب فى قيام أصحاب الأموال بتهديده فى حالة عدم السداد بتقديمه للمحكمة لحبسه.

ويقول متولى حماد القطب أبوزيد، البالغ من العمر 51 عاما، والذى يعمل استورجى مقيم بقرية ميت فارس التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية: "أعيش حياة مهددة بسبب الديون عليا للمواطنين، والتى قمت باقتراضها منذ عاما على التقريب لشراء أدوية لوالدتى لعدم قدرتها على شراء تلك الأدوية، لأنها كانت تعانى من أشد ألم المرض وإلا وقد تركتها للموت وأنا على قيد الحياة".

وأضاف متولى: "يعيش معى أبناء شقيقتى الذى توفى عنها زوجها هى وأبنائها الخمسة 4 ذكور وأنثى، وجميعهم فى مراحل تعليمية، فى منزلى من الطوب اللبن مكون من حجرتين وصالة وحمام، ومعرض للسقوط فى أى لحظة علينا جميعا، بسبب قدم المنزل ومحاصرة المياه الجوفية لمنزلنا البسيط، نعيش حياة بسيطة جدا ولكن دفع المقابل المادى والدخل لدينا أزمة كبيرة لأننى أعمل استورجى، يوم أعمل و4 بدون عمل، واليوم الذى أقوم بالعمل خلاله لا تتعدى يومى 120 جنيها، واضطر ابنى لترك التعليم وهو فى العام الثالث من الكلية بسبب عدم قدرته على شراء تكليف الكلية من تسديد مصروفات وشراء كتب لكى يستطيع على المذاكرة".

وأكد متولى: "كل يوم يمر علينا وأنا مهدد بالحبس بسبب تلك الديون، وذلك بسبب عدم قدرتى على سداد هذا المبلغ، وذلك نظرا لعدم وجود شغل يومى لى كصنايعى استورجى، ولو كبر سنى لخرجت للعمل فى الزراعة ولكنى لم أقدر على ذلك، وأن لدى تعب بالظهر".

وطالب متولى وزارة التضامن الاجتماعى، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بتوفير معاش له ولشقيقته كى يستطيع العيش.

كما طالب متولى أصحاب القلوب الرحيمة بتسديد الديون المتراكمة عليه والبالغ 8 آلاف جنيه، حيث إن أصحاب تلك مبالغ لديهم إيصالات أمانة عليه وقاموا بتهديده أكثر من مرة فى حالة عدم السداد.

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