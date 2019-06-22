سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 06:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

8 آلاف جنيه تنقذ رب أسرة من 10 أفراد بالمنوفية من الحبس

السبت، 22 يونيو 2019 05:00 ص
8 آلاف جنيه تنقذ رب أسرة من 10 أفراد بالمنوفية من الحبس
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مأساة حقيقة تعيشها أسرة مكونة من 10 أشخاص بقرية ميت فارس التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب ديون على رب الأسرة والعائل الوحيد للأسرة، والتى بلغت 8 آلاف جنيه لدى بعض الأهالى، اقترضها لشراء أدوية لوالدته، وقام بالتوقيع على إيصالات أمانة، وتأخر فى السداد لعدم قدرته على ذلك، بسبب ضائقة مالية يمر بها، الأمر الذى تسبب فى قيام أصحاب الأموال بتهديده فى حالة عدم السداد بتقديمه للمحكمة لحبسه.

ويقول متولى حماد القطب أبوزيد، البالغ من العمر 51 عاما، والذى يعمل استورجى مقيم بقرية ميت فارس التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية: "أعيش حياة مهددة بسبب الديون عليا للمواطنين، والتى قمت باقتراضها منذ عاما على التقريب لشراء أدوية لوالدتى لعدم قدرتها على شراء تلك الأدوية، لأنها كانت تعانى من أشد ألم المرض وإلا وقد تركتها للموت وأنا على قيد الحياة".

وأضاف متولى: "يعيش معى أبناء شقيقتى الذى توفى عنها زوجها هى وأبنائها الخمسة 4 ذكور وأنثى، وجميعهم فى مراحل تعليمية، فى منزلى من الطوب اللبن مكون من حجرتين وصالة وحمام، ومعرض للسقوط فى أى لحظة علينا جميعا، بسبب قدم المنزل ومحاصرة المياه الجوفية لمنزلنا البسيط، نعيش حياة بسيطة جدا ولكن دفع المقابل المادى والدخل لدينا أزمة كبيرة لأننى أعمل استورجى، يوم أعمل و4 بدون عمل، واليوم الذى أقوم بالعمل خلاله لا تتعدى يومى 120 جنيها، واضطر ابنى لترك التعليم وهو فى العام الثالث من الكلية بسبب عدم قدرته على شراء تكليف الكلية من تسديد مصروفات وشراء كتب لكى يستطيع على المذاكرة". 

وأكد متولى: "كل يوم يمر علينا وأنا مهدد بالحبس بسبب تلك الديون، وذلك بسبب عدم قدرتى على سداد هذا المبلغ، وذلك نظرا لعدم وجود شغل يومى لى كصنايعى استورجى، ولو كبر سنى لخرجت للعمل فى الزراعة ولكنى لم أقدر على ذلك، وأن لدى تعب بالظهر".

وطالب متولى وزارة التضامن الاجتماعى، واللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، بتوفير معاش له ولشقيقته كى يستطيع العيش.

كما طالب متولى أصحاب القلوب الرحيمة بتسديد الديون المتراكمة عليه والبالغ 8 آلاف جنيه، حيث إن أصحاب تلك مبالغ لديهم إيصالات أمانة عليه وقاموا بتهديده أكثر من مرة فى حالة عدم السداد.

للتواصل: 01289182267

 

مأساة متولى حماد القطب أبوزيد (1)
 

 

مأساة متولى حماد القطب أبوزيد (2)
 

 

مأساة متولى حماد القطب أبوزيد (3)
 

 

مأساة متولى حماد القطب أبوزيد (4)
 

 

مأساة متولى حماد القطب أبوزيد (5)
 

 


محافظه المنوفيه

مركز بركه السبع

ميت فارس

إيصالات أمانه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو وصور.. "فقدوا البصر وتسلحوا بالعزيمة".. 13 كفيفا يغزلون على النول لصناعة دواسات من الليف وتعليم برايل.. ويشكون: الإدارة قطعت عنا الكهرباء لطردنا من الغرفة.. ونعول أسر ومديونين.. ونناشد "التضامن" الحل

السبت، 25 مايو 2019 06:30 ص

صور.. أم البنات: احتاج لـ12 حقنة بـ24 ألف جنيه وتركيب مفصل.. من يساعد حنان؟

الأحد، 26 مايو 2019 06:18 م

صور.. أم العيال: مديونة بـ5 آلاف جنيه ثمن ثلاجة مستعملة وإيجار غرفة وابنى مريض

الأحد، 02 يونيو 2019 12:24 ص

صور.. "عبدالحميد" عائل أسرته أصيب بتليف فى الرئة ويحتاج علاج بـ45 ألف جنيه

السبت، 15 يونيو 2019 10:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى

4 أهداف للحكومة بالموازنة الجديدة.. أبرزها خفض معدلات البطالة لـ9%

4 أهداف للحكومة بالموازنة الجديدة.. أبرزها خفض معدلات البطالة لـ9%

خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا

شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي

مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي

اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى

اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة