10 معلومات عن اختبارات القبول بالصف الأول الثانوى بمدرسة المتفوقين بعين شمس

فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التقدم للقبول بمدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، ويقدم "اليوم السابع" فى 10 معلومات أبرز التفاصيل عن القبول بالمدرسة.

1- تعقد الاختبارات للطلاب المتقدمين الثلاثاء المقبل 23 يونيو الجارى.

2- يشترط ألا يزيد عمر الطالب في 1/10/2019 عن 17 عاماً.

3- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019 في ذات العام.

4- ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان الشهادة الإعدادية عن 252 فأكثر بنسبة (90%) للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس.

5- يسدد الطالب رسوم تقدر بـ(50) خمسون جنيهاً فقط للطلاب الراغبين في التقدم لأداء الامتحان المؤهل للالتحاق بالمدرسة.

6- يسدد المبلغ على حساب 1543070416719000014 بجميع فروع البنك الأهلي المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.

7- يقدم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لملىء استمارة التقدم إلكترونياً.

8- يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية.

9- يقدم الطالب 2 صورة شخصية حديثة على استمارة التقدم، وصورة طبق الأصل من الشهادة الاعدادية أو بيان نجاح معتمد، وإيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد بالنسبة للطلاب المصريين العائدين.

10- الطلاب الذين أدوا امتحان أبناؤنا في الخارج يتم تقديم أوراقهم يدوياً إلى الإدارة العامة للامتحانات مباشرة خلال نفس فترة التقدم الإلكتروني".