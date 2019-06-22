سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 09:21 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

10 معلومات عن اختبارات القبول بالصف الأول الثانوى بمدرسة المتفوقين بعين شمس

السبت، 22 يونيو 2019 08:00 ص
10 معلومات عن اختبارات القبول بالصف الأول الثانوى بمدرسة المتفوقين بعين شمس وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التقدم للقبول بمدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس، ويقدم "اليوم السابع" فى 10 معلومات أبرز التفاصيل عن القبول بالمدرسة.
 
1- تعقد الاختبارات للطلاب المتقدمين الثلاثاء المقبل 23 يونيو الجارى. 
 
2-  يشترط ألا يزيد عمر الطالب في 1/10/2019 عن 17 عاماً.
 
3- أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019 في ذات العام.
 
4-  ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان الشهادة الإعدادية عن 252 فأكثر بنسبة (90%) للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين بعين شمس.
 
5- يسدد الطالب رسوم تقدر بـ(50) خمسون جنيهاً فقط للطلاب الراغبين في التقدم لأداء الامتحان المؤهل للالتحاق بالمدرسة.
 
6- يسدد المبلغ على حساب 1543070416719000014 بجميع فروع البنك الأهلي المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم.
 
7- يقدم الطالب بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لملىء استمارة التقدم إلكترونياً.
 
8-  يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولي الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم شعار الجمهورية.
 
9- يقدم الطالب 2 صورة شخصية حديثة  على استمارة التقدم، وصورة طبق الأصل من الشهادة الاعدادية أو بيان نجاح معتمد، وإيصال تحصيل الرسوم الدال على السداد بالنسبة للطلاب المصريين العائدين.
 
10-  الطلاب الذين أدوا امتحان أبناؤنا في الخارج يتم تقديم أوراقهم يدوياً إلى الإدارة العامة للامتحانات مباشرة خلال نفس فترة التقدم الإلكتروني".
 

 


التربية والتعليم

مدرسة المتفوقين بعين شمس

قبول طلاب جدد

موعد اختبار فصول المتفوقين بعين شمش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

6 محافظات تتصدر قائمة الأكثر ترويجا للغش فى امتحانات الثانوية العامة

الخميس، 20 يونيو 2019 02:20 م

تدريب وتأهيل طلاب الدبلومات لدخول امتحانات الدور الثانى

الخميس، 20 يونيو 2019 02:16 م

إجراء اختبارات الطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين بعين شمس.. الثلاثاء المقبل

الخميس، 20 يونيو 2019 01:57 م

مصادر بالتعليم: التصحيح فى كنترولات الثانوية العامة يسير وفق المعدلات الطبيعية

الخميس، 20 يونيو 2019 01:19 م

الثانوية العامة فى أرقام.. 10 معلومات تلخص رحلة الامتحانات حتى الآن

الخميس، 20 يونيو 2019 04:00 ص

نتيجة الدبلومات الفنية ستكون جاهزة نهاية الأسبوع المقبل.. الكنترولات اقتربت من إنهاء أعمال التقدير والتصحيح وإعلانها نهاية الشهر الجارى وحد أقصى أول يوليو.. حرمان الطلاب المتورطين فى الغش الإلكترونى من الامتحان

الخميس، 20 يونيو 2019 02:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

السيسى يستقبل اليوم رئيس موزمبيق.. ومؤتمر صحفى بقصر الاتحادية

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

نيجيريا تخشى مفاجآت بوروندي في ضربة البداية بأمم أفريقيا

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

كم ربحت جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز من بيع شقتهما بعد سنة من شراءها؟

طالبة أمريكية تحول المعلومات الفلكية لرسومات بيانية متحركة

طالبة أمريكية تحول المعلومات الفلكية لرسومات بيانية متحركة

لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة