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وكالة إيطالية: القمة الأوروبية فشلت فى الإجماع على التخلص من استخدام الفحم

السبت، 22 يونيو 2019 11:41 ص
وكالة إيطالية: القمة الأوروبية فشلت فى الإجماع على التخلص من استخدام الفحم الاتحاد الأوروبى
كتب: أحمد علوى

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فشل قادة الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى فى التوصل إلى إجماع على التخلص من استخدام الفحم كمصدر للطاقة فى أفق عام 2050، فى إطار العمل على محاربة التغير المناخى.

ووفقا لوكالة آكى الإيطالية، يندرج موضوع التغير المناخى على جدول أعمال القمة الأوروبية المنعقدة  فى بروكسل.

وكان زعماء بعض الدول خاصة فرنسا، إسبانيا وهولندا، يطمحون لاتخاذ قرار بالإجماع ينص على إقامة اقتصاد أوروبى خال من الفحم بحول 2050، تلبية للالتزامات الأوروبية بموجب اتفاق باريس للمناخ.

وحالت أربع دول أوروبية هى بولونيا، التشيك، المجر واستونيا دون هذا الإجماع.


اوروبا

الاتحاد الاوروبى

استخدام الفحم

اخبار العالم

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