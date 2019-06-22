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وفاة والدة الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن عمر ناهز 99 عاما

السبت، 22 يونيو 2019 11:07 م
وفاة والدة الأمين العام السابق للأمم المتحدة عن عمر ناهز 99 عاما بان كى مون الأمين العام السابق للأمم المتحدة
فيينا /أ ش أ/

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أعلن مركز بان كى مون الدولى للمواطن العالمى، اليوم السبت، عن وفاة والدة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كى مون عن عمر ناهز 99 عامًا.

وقال مركز بان كى مون - فى بيان من مقره فى فيينا - إن الأمين العام السابق حضر مراسم توديع والدته فى جنازة حاشدة فى مسقط رأسه فى كوريا الجنوبية، حيث نعى رحيل والدته بكل عبارات الحزن والأسى، مشيرا إلى أن العاملين فى المركز أرسلوا تعازيهم الحارة إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة.

يذكر أن بان كى مون (75 عاما) تولى منصب الأمين العام للأمم المتحدة بين الأعوام 2007 - 2016 وقبلها كان وزيرا لخارجية كوريا الجنوبية، وقد أسس منذ عامين مركز بان كى مون للمواطن العالمى فى فيينا بالشراكة مع الرئيس النمساوى السابق الدكتور هاينز فيشر.

 


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