وفاة سيدة فى انقلاب سيارة ونجاة زوجها وابنها فى طريق إسنا الصحراوى

توفيت سيدة بالعقد الخامس من العمر، اليوم السبت، فى حادث انقلاب سيارة تستقلها برفقة زوجها وأبنها على طريق إسنا الصحراوى، وخرج الزوج والابن بدون إصابات، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، إخطار من غرفة النجدة بمجلس مدينة إسنا، يفيد بانقلاب سيارة ملاكى حمراء اللون تحمل أرقام (ص وب 1957)، يستقلها مواطن وزوجته وأبنهما، حيث أختلت عجلة القيادة وانقلبت السيارة وتوفيت الزوجه "إخلاص.ع.أ" 54 سنة، مقيمة بأسوان، بينما خرج الزوج وأبنه سالمين من الحادث، فتم نقل جثمانها لمشرحة مستشفى إسنا المركزى وجارى استخراج تصريح الدفن لأسرتها، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.