هيئة الانتخابات التونسية: وضع القوائم الأولية للناخبين للانتخابات التشريعية

تونس /أ ش أ/

أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم السبت، أنه سيتم اعتبارا من غد الأحد وحتى يوم الثلاثاء المقبل، وضع القوائم الأولية للناخبين للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها بداية أكتوبر القادم وفتح باب الاعتراض عليها.

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها اليوم السبت، أنها ستضع تلك القوائم بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات وبمقرات المعتمديات وبمقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج بالإضافة إلى وضع تلك القوائم بالموقع الرسمى للهيئة على الإنترنت.

من جهة أخرى، أعلنت الهيئة أن موعد الطعون على تلك القوائم يبدأ يوم 26 يونيو الجارى ولمدة يومين، مضيفة أنه يمكن تقديم مطالب الاعتراض داخل الجمهورية بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات أثناء توقيت العمل (من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء).

وبشأن الطعون من خارج تونس، أوضحت الهيئة أنه يمكن تقديمها مباشرة بمقرات الهيئات الفرعية بالخارج (عددها 6 هيئات) أو عن طريق بريد إلكترونى مخصص لهذا الغرض، مشيرة إلى أنها وضعت على موقعها الإلكترونى جملة المطبوعات المتعلقة بالاعتراض على قوائم الناخبين.

وتوجد مقرات الهيئات الفرعية للانتخابات فى الخارج فى كل من القنصلية العامة التونسية بمرسيليا (الدائرة الانتخابية فرنسا 2) والقنصلية العامة التونسية بباريس (الدائرة الانتخابية فرنسا1) والقنصلية التونسية بروما (الدائرة الانتخابية إيطاليا) والسفارة الفرنسية ببرلين (الدائرة الانتخابية ألمانيا) والسفارة التونسية بأبو ظبى ( دائرة العالم العربى و باقى دول العالم ) و القنصلية التونسية بمونتريال (دائرة الأمريكيتين وباقى الدول الأوروبية).