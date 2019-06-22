ننشر قواعد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بأسيوط للعام الدراسى 2019/2020

أسيوط ـ محمود عجمي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي بمدارس المحافظة للعام الدراسي 2019 / 2020 من الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، وتحديد 220 درجة الحد الأدنى للقبول.

اليوم السابع ينشر قواعد القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الجامعي 2019/2020

1- تقوم المدارس الثانوية العامة باستقبال أوراق الطلبة المتقدمين إلي الصف الأول الثانوي العام بها مستوفاة، وذلك فور تسلم الطلبة لأوراقهم من المدارس الاعدادية .

2- تشكيل لجنة بكل مدرسة تكلف باعمال التنسيق وتكون مسئولة عنه بقرار من السيد مدير المدرسة أو القيادة الثانية ويخطر مكتب التنسيق إدارة التعليم الثانوي بالمديرية باسماء أعضاء اللجنة وعمل كل منهم بها .

3- يبدأ قبول الطلبات من يوم السبت الموافق 6 يوليو القادم وآخر موعد لقبول طلبات المستجدين يوم الخميس الموافق 1 أغسطس القادم.

4- تكون لجنة خاصة برئاسة مدير المدرسة أو القيادة الثانية أو من ينوب عنه وتكون مسئولة عن مراجعة البيانات .

5- يوضع رقم مسلسل لكل طالب في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض مع استيفاء الأوراق ويسلم ايصالا متعمدا من لجنة القبول لولي الأمر .

- قواعد القبول :

1- الطلاب الحاصلون علي 90% بمجموع درجات 252 درجة فأكثر لهم الحق في التقدم لأي مدرسة ثانوية عامة في جميع مدارس المحافظة.

2- تقرر أن يكون الحد الأدنى لمجموع الدرجات لقبول الطلبة والطالبات بالصف الأول الثانوي العام هو 220 درجة.

3- الطلاب الذين لديهم إعاقة مزمنة، مثل شلل الأطفال وأمراض الدم المزمنة، وأصحاب العاهات، يجب إبراز وثيقة تثبت ذلك من إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية، بعد التقديم في المدرسة التى تم تأهيلهم لها حسب الدرجات التي حصلوا عليها في الشهادة الإعدادية العامة.

4- لا يقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المعاهد الأزهرية في مدارس الثانوي العام.

5- تعد كشوف مستقلة لطلبة وطالبات القسم الانجليزي وأخرى للقسم الفرنسي.

6- بعد انتهاء موعد التقدم مباشرة يخطر مكتب التنسيق "إدارة التعليم الثانوية بالمديرية" بأعداد النوعيات المختلفة المتقدمة إليها وفق الحد الأدني للمجموع لكل نوعية علي حدة في موعد غايته يوم الأثنين الموافق 5 أغسطس القادم.

7- ترسل المدارس كشوف التنسيق من أصل وصورتين واضحتين إلي مكتب التنسيق بإدارة التعليم الثانوي بالمديرية في موعد غايته يوم الخميس الموافق 8 أغسطس القادم.

8- لا يتم قبول ملف الطالب الذي يتجاوز عمره في أول أكتوبر 2019 عن 18 عام مطلقا.

9- لا تقبل أوراق الطالب أو الطالبة إلا إذا كان حاصلا علي الشهادة الإعدادية العامة للعام 2019، من محافظة أسيوط.