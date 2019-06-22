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ننشر صور انهيار مبنى فى كمبوديا وعشرات المفقودين تحت الانقاض

السبت، 22 يونيو 2019 06:00 م
ننشر صور انهيار مبنى فى كمبوديا وعشرات المفقودين تحت الانقاض انهيار مبنى فى كمبوديا
كتب وكالات

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أعلنت السلطات فى كمبوديا، ارتفاع ضحايا انهيار مبنى تحت الإنشاء بمدينة "سيهانوكفيل" الساحلية جنوب غربى البلاد، إلى 7 قتلى و21 مصابا.

وأفادت وزارة العمل والتدريب المهنى - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم السبت - بأن 30 عاملا كانوا فى موقع المبنى المنكوب الذى يمتلكه أحد المستثمرين الصينيين، وأضافت الشبكة أنه لم يتم توضيح أى أسباب حول وقوع الحادثة حتى الآن، مشيرة إلى أنه كان قد تم الانتهاء من 70% إلى 80% من الأعمال الإنشائية للمبنى.

الضحايا تحت الانقاض
الضحايا تحت الانقاض

 

انتشال الضحايا
انتشال الضحايا

 

فرق الاسعاف تحمل الضحايا
فرق الاسعاف تحمل الضحايا

 

نقل المصابين
نقل المصابين

 

 

 


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