ننشر صور انهيار مبنى فى كمبوديا وعشرات المفقودين تحت الانقاض

كتب وكالات

أعلنت السلطات فى كمبوديا، ارتفاع ضحايا انهيار مبنى تحت الإنشاء بمدينة "سيهانوكفيل" الساحلية جنوب غربى البلاد، إلى 7 قتلى و21 مصابا.

وأفادت وزارة العمل والتدريب المهنى - حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم السبت - بأن 30 عاملا كانوا فى موقع المبنى المنكوب الذى يمتلكه أحد المستثمرين الصينيين، وأضافت الشبكة أنه لم يتم توضيح أى أسباب حول وقوع الحادثة حتى الآن، مشيرة إلى أنه كان قد تم الانتهاء من 70% إلى 80% من الأعمال الإنشائية للمبنى.



الضحايا تحت الانقاض



انتشال الضحايا



فرق الاسعاف تحمل الضحايا