موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، فى مقدمتها موافقة مجلس النواب على مشروع قانون علاوات الموظفين، وتوفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة، ومتابعة دقيقة لبطولة أمم افريقيا.

البرلمان يوافق على مشروع قانون "علاوات الموظفين".. إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بمبلغ 75 جنيها.. و150 جنيها حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، فى مجموعه، وقرر إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

أكدت تقارير لقطاع الصيدلة بوزارة الصحة والسكان، توفير أول مواد خام فرنسية لأول مرة وبأعلى مواصفات الجودة لتصنيع الأنسولين البشرى محليًا لتوفيره داخل مستشفيات الوزارة للمرضى بالمجان وكذلك فى الصيدليات الحرة بأسعار فى متناول جميع المرضى.

قمة مصرية - موزمبيقية بالاتحادية.. السيسى يعزى موزمبيق فى ضحايا الأعاصير.. توقيع مذكرات تفاهم فى مجالات التشاور السياسى وإعفاء جوازات الدبلوماسيين من تأشيرات الدخول والتعاون الزراعى.. و"نيوسى": نقدر مصر ودعمها

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خالص تعازى مصر لحكومة وشعب موزمبيق الشقيق فى ضحايا الأعاصير التى تعرضت لها مؤخراً، مؤكدا دعم مصر لجهود إعادة إعمار المناطق المتضررة بموزمبيق، ووقوفها بجانبها فى هذه المحنة.





إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

واصلت مكافحة المخدرات جهودها لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة للحفاظ على الشباب من براثن الإدمان.

بدء استخراج تذاكر السفر لحجاج الجمعيات الأهلية أول يوليو

يبدأ تشغيل مكتب مصر للطيران بمقر وزارة التضامن الاجتماعى طبع تذاكر الطيران لحجاج الجمعيات اعتبارًا من بداية شهر يوليو المقبل، فى حين سيسافر أول فوج لحجاج الجمعيات يوم 23 يوليو، بعدما تم الانتهاء من ‎تسجيل بصمة العين واليد لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1440هـ/2019م، وذلك فى ضوء التعليمات المنظمة لموسم الحج والصادرة عن الجانب السعودى والتى تقتضى بضرورة الحصول على البصمة الحيوية للحجاج للحصول على تأشيرة الحج أسوةً بما أتبع العام الماضى.

حفل افتتاح امم افريقيا 2019 فى عيون العالم.. "آس" الإسبانية: مصر قدمت حفلاً رائعاً يليق بسمعة البطولة.. الجارديان توجه التحية لفريق العمل.. "BBC " تصفه بالمذهل.. والصحافة العربية تبرز العروض الفلكلورية

أبهرت مصر العالم فى حفل افتتاح بطولة امم افريقيا 2019، وأثبتت للجميع أنها قادرة على تنظيم كبرى الأحداث العالمية بكل احترافية.

تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول التاريخ والفيزياء.. طلاب العلمى: 90% من الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط و10% فقط للمتميز.. وتلاميذ اللغات يشكون من أخطاء "الترجمة".. واللجان الفنية: الأسئلة من الكتاب

رسمت سهولة امتحان الفيزياء الفرحة على وجوه عدد من طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة، فيما رأى بعضهم أن الامتحان صعب وفوق مستوى الطالب المتوسط، وأصيب طلاب الشعبة الأدبية بحالة من الحزن بسبب صعوبة امتحان التاريخ، حيث شهدت اللجان حالة من الارتياح بين الطلاب الذين أدوا امتحان الفيزياء، مؤكدين أنه جاء فى مستوى الطالب المتميز فى بعض جزئياته ولكن أكثر من قرابة 90% من الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط.

غدا.. فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لطلاب الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بـمدارس التكنولوجيا التطبيقية ابتداء من غد الأحد 23 يونيو 2019 حتى 15 يوليو 2019.

الإفتاء: الحلف بالنبى وبالكعبة تعظيم لما عظمه الله ولا حرج فيه

ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال من أحد متابعيها حول الحلف بالنبى، جاء نصه: "ما حكم الحلف بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت؟".

وفاة ربة منزل انتحرت من الطابق السابع خوفا من تطليق زوجها لها فى طنطا

لفظت ربة منزل تدعى "م أ"، 22 عاما، أنفاسها داخل المستشفى بطنطا، بعد أن تم نقلها فى حالة حرجة أمس الجمعة، إثر قيامها بالقفز من بلكونة منزلها لمرورها بأزمة نفسية بسبب خلافات مع زوجها، واعتزامه تطليقها.

الحكومة تنقذ صناعة الغزل والنسيج.. تطوير الشركات العامة التابعة للقابضة للقطن بـ21 مليار جنيه يساهم فى إنقاذ 1.2 مليون عامل فى المصانع الصغيرة والمتوسطة.. ووزارة قطاع الأعمال تطرح أراضٍ للبيع لتمويل التطوير

يعمل نحو 1.2 مليون مواطن فى قطاع الغزل والنسيج، سواء قطاع الأعمال العام الذى يعمل فيه نحو 54 ألف عامل أو شركات القطاع الخاص والمصانع الصغيرة والمتوسطة والتى يعمل فيها نحو 1.2 مليون عامل.

اتهامات متبادلة بين ترامب وكاتبة أمريكية.. جان كارول: رئيس أمريكا اغتصبنى بالقوة منذ 24 عاما ومازلت أملك فستان الواقعة.. ودونالد: لم ألتق بها فى حياتى وتحاول بيع كتابها.. والبيت الأبيض: يريدون جعل الرئيس سيئا

اتهمت جان كارول، كاتبة أمريكية مشهورة، الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باغتصابها قبل حوالى 24 عامًا، مؤكدة أنها مازالت تمتلك الفستان التى كانت ترتديه عندما حدث ذلك، وأنها تحتفظ به غير مغسولا حتى الآن.

8 إرهابيين مطلوبون للعدالة.. يحيى موسى وغنيم وعبد الماجد والقرضاوى أبرزهم.. أحكام بالإعدام والمؤبد تنتظرهم.. تمويل الإرهاب والتحريض على العنف أهم التهم.. قانونى: الأحكام لا تسقط بالتقادم للهاربين بالخارج

العديد من أحكام السجن والإعدام أصدرتها محاكم الجنايات والجنح ضد عناصر وقيادات الإخوان الهاربين فى الخارج بعد تورطهم فى جرائم عنف وقتل وتحريض ضد مؤسسات الدولة، ما يجعلهم مطلوبين من قبل العدالة.

دونالد ترامب: العمل العسكرى ضد إيران لا يزال مطروحا على الطاولة

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن هناك تحرك باتجاه فرض عقوبات إضافية على إيران، مشيرا إلى أن العقوبات الإضافية على إيران تهدف إلى منعها من الحصول على أسلحة نووية، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

نيويورك تايمز: الأتراك فقدوا الثقة فى العدالة وفى نظام بلادهم القضائى

سلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على فقدان الأتراك للثقة فى نظام بلادهم القضائى بشكل غير مسبوق فى الوقت الذى يتجه فيه سكان بلدية اسطنبول غدا الأحد لاختيار رئيس بلدية فى جولة إعادة الانتخابات التى فاز بها فى الجولة الأولى، المعارضى أكرم إمام أوغلو.

كواليس خناقة "ستاربكس" و"الهلال والنجمة" أمام القضاء بسبب العلامة التجارية

أقامت شركة "ستاربكس كوربوريشن" والتى تعمل أيضا باسم ستاربكس كوفى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بعدم تغيير علامتها التجارية بعدما طلبت مصلحة التسجيلات التجارية، تعديل العلامة بعد شكوى من شركة "الهلال والنجمة الذهبية للأدوات المنزلية" المصرية.

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى..فيديو

سجل علماء الأحياء البحرية من وكالة مصائد الأسماك البحرية الوطنية الأمريكية، لأول مرة، ما وصفوه بأنه "غناء" الحوت العملاق المعروف باسم "حوت شمال المحيط الهادى الصائب"، وهو الأكثر ندرة فى العالم، الذى تبقى منه أقل من 30 حوتاً فقط.

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر غدا الأحد الطقس معتدلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

أبدى محمود حسن تريزيجيه، لاعب منتخب مصر وقاسم باشا التركى، سعادته بتسجيل هدف فوز الفراعنة بمباراة زيمبابوى فى افتتاحية بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.