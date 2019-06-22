موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. ارتياح بين طلاب الثانوية لسهولة امتحان الفيزياء

نشر الموقع الالكترونى لـ" اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تعبير طلاب الثانوية العامة عن ارتياحهم لسهولة امتحان الفيزياء وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

ارتياح بين طلاب الثانوية لامتحان الفيزياء ويؤكدون: فى مستوى الطالب المتوسط

أنهى منذ قليل، طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الفيزياء لطلاب العلمى، بأول أيام امتحانات الأسبوع الثالث لماراثون الثانوية العامة .

غدا.. فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقديم لطلاب الصف الثالث الإعدادى للالتحاق بـمدارس التكنولوجيا التطبيقية ابتداء من غد الأحد 23 يونيو 2019 حتى 15 يوليو 2019.

شكاوى من صعوبة امتحان "التاريخ" بلجان الثانوية العامة فى الزيتون

أنهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة بمدرسة إنصاف سرى الثانوية، ولجان مدرسة الشهيد المقدم شريف أحمد صالح بحلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، امتحان مادة التاريخ لطلاب العلمى، بأول أيام امتحانات الأسبوع الثالث لماراثون الثانوية العامة.

الإفتاء: الحلف بالنبى وبالكعبة تعظيم لما عظمه الله ولا حرج فيه

ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال من أحد متابعيها حول الحلف بالنبى، جاء نصه: "ما حكم الحلف بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل البيت؟".

صورة اليوم.. زاوية تصوير امتحان فيزياء الثانوية المسرب تثير التساؤلات

كل يوم يمر بامتحانات الثانوية العامة تظهر غرائب وعجائب الغش والغشاشين، ولقطة اليوم بالامتحانات جسدت ولخصت أسئلة كثيرة يطرحها أولياء الأمور مضمونها "لماذا يصر الطالب على تصوير أسئلة الامتحان وإرسالها لصفحات الغش"؟!.

إحباط تهريب 3.8 طن حشيش و17 كيلو هيروين و13 مليون قرص مخدر

واصلت مكافحة المخدرات جهودها لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة للحفاظ على الشباب من براثن الإدمان.

مصر تُدين حادث التفجير فى بغداد وتعرب عن تعازيها وتضامنها مع العراق

أعربت مصر، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن إدانتها بأشد العبارات لحادث التفجير الذى استهدف مسجداً فى منطقة البلديات شرقى العاصمة العراقية بغداد يوم أمس، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والمُصابين.

ضبط قضايا تهرب ضريبى بقيمة 1.7 مليار جنيه خلال أسبوع

واصلت شرطة مكافحة التهرب الضريبي حملاتها الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون، ونجحت في ضبط 1302 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 171 حالة ضرائب عامة، وكشف 169 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة.

"لوموند": استضافة مصر كأس الأمم الافريقية يؤكد مدى الاستقرار بأرض الفراعنة

قالت صحيفة لو موند الفرنسية، إن استضافة مصر لحدث عظيم مثل بطولة كأس الأمم الأفريقية التى بدأت أمس الجمعة على ملعب استاد القاهرة الدولى بمدينة نصر وحضرها ما يتعدى 75 ألف شخص، هو تحد قوى للغاية وناجح، حيث استطاعت مصر إثبات قوتها دوليًا.

سبوتنيك: فيفا تجرى مباحثات مكثفة لاستبعاد قطر من استضافة كأس عالم 2022

تجرى منظمة الفيفا مباحثات مكثفة وسرية، بشأن نقل بطولة كأس العالم 2022 المقررة فى دولة قطر، بسبب فضيحة الفساد التى تم الكشف عنها من خلال استقصاءات وعمليات تحرى فى المنظمة.

نقل طالبتين إلى المستشفى لإصابتهما بإغماء فى امتحان الفيزياء بالمنوفية

أصيبت منذ قليل، طالبتان بحالة إغماء بلجنة رقم 24 بمدرسة الثانوية الجديدة بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك أثناء أدائهما امتحان مادة الفيزياء