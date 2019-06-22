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مندوب مصر بنيويورك يؤكد أهمية الرياضة فى بناء جسور التواصل بين الدول والشعوب

السبت، 22 يونيو 2019 12:56 م
مندوب مصر بنيويورك يؤكد أهمية الرياضة فى بناء جسور التواصل بين الدول والشعوب السفير محمد إدريس - أرشيفية
أ ش أ

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أكد السفير محمد إدريس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، اليوم السبت، على أهمية البعد الرياضى والثقافى فى بناء جسور التواصل والتفاهم بين الدول والشعوب وهو جوهر العمل الدبلوماسى المتعدد الأطراف، وأضاف أن هذه الأبعاد أصبحت حاضرة بقوة على أجندة عمل الأمم المتحدة فى الإطار الطموح الجامع لأهداف التنمية المستدامة وخطة الأمم المتحدة 2030.

جاء ذلك خلال تنظيم بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة فعالية خاصة الليلة الماضية لسفراء ودبلوماسى وموظفى المنظمة الدولية، من الأجانب والأفارقة والعرب والمصريين، لنقل أحداث حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة فى مصر حيث أقيمت المباراه الافتتاحية بين منتخبى مصر وزيمبابوى داخل مقر الأمم المتحدة فى نيويورك، التى فازت فيها مصر 1 - 0.

ومن المقرر استمرار بث جميع مباريات البطولة على الهواء مباشرة داخل مبنى الأمم المتحدة خلال فترة البطولة التى تنتهى 19 يوليو المقبل.

 


مندوب مصر بنيويورك

كاس الامم الافريقية

الامم المتحدة

منتخب مصر

مباراة مصر وزيمبابوى

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