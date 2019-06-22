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مقتل رجل كندى بمنطقة فالبارايسو السياحية فى تشيلى

السبت، 22 يونيو 2019 09:14 ص
مقتل رجل كندى بمنطقة فالبارايسو السياحية فى تشيلى الشرطة الكندية - أرشيفية
رويترز

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قالت وسائل اعلام محلية والشرطة، إن كنديا تعرض للطعن حتى الموت، يوم الجمعة، فى مرفأ فالبارايسو التشيلى، بينما كان يتجول مع عائلته فى واحدة من المناطق السياحية بالمدينة.

ووفقا لصحيفة "لا تيرسيرا" - التى استشهدت بمصادر الشرطة - فقد قُتل الضحية عند الظهر تقريبا عندما حاول مقاومة سرقة حقيبة الظهر الخاصة به من قبل اثنين من المهاجمين اللذين فرا من مكان الحادث.

وأكدت وحدة الشرطة المعنية بجرائم القتل فى فالبارايسو، حادث القتل لـ"رويترز"، لكنها لم تقدم أى تفاصيل، ووفقا لصحيفة لا تيرسيرا، تقيم العائلة الكندية فى العاصمة التشيلية سانتياجو التى تقع على بعد نحو 100 كيلومتر من المرفأ السياحى.

 

 

 


شرطة تشيلى

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جرائم القتل فى تشيلى

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