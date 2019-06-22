مصدر عراقى: اعتقال متهم بنقل عناصر "داعش" من سوريا إلى العراق

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أفاد مصدر أمنى عراقى فى محافظة نينوى، بأن قوة أمنية اعتقلت متهما بنقل عناصر تنظيم (داعش) إرهابى من سوريا إلى العراق فى محافظة نينوى.

وقال المصدر - فى تصريح نقلتها قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن قوات الشؤون الداخلية فى نينوى ألقت القبض على متهم بعد ورود معلومات بقيامه بنقل عناصر من عصابات (داعش) الإرهابية من سوريا إلى العراق مقابل مبالغ مالية".

وأضاف أنه "تم إصدار الموافقات اللازمة والقبض عليه واعترف بصحة المعلومات الواردة بحقه وتم تسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال التحقيق"، ويشار إلى أن العراق قد أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة (داعش) فى ديسمبر 2017 بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابى، الذى احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة خلافة مزعومة.