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مشجعو محاربى الصحراء يصلون مطار برج العرب لمؤاذرة الخضر

السبت، 22 يونيو 2019 07:05 م
مشجعو محاربى الصحراء يصلون مطار برج العرب لمؤاذرة الخضر امم افريقيا
كتب أحمد مصطفى

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استقبل اليوم السبت مطار برج العرب الدولى الجماهير المشجعة القادمة من دولة الجزائر الشقيقة للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

استقبل مطار برج العرب الدولي، طائرة قادمة من الجزائر علي متنها عددا من المشجعين لموازرة منتخب بلادهم لدي مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

وكان مطار القاهرة الدولى، قد استقبل مساء الجمعة، آخر المنتخبات المشاركة فى البطولة بوصول منتخب الكاميرون، للمشاركة فى البطولة والتى تقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجارى وحتى 19 من يوليو القادم .

 

جدير بالذكر أن منتخب الجزائر وصل إلي القاهرة، الأربعاء الماضي، وكان في استقبال بعثة المنتخب الجزائري بمقر إقامتهم لجنة المراسم والبرتوكول والإعلام، حيث قام أعضاء اللجان بتقديم باقات الورود لبعثة الفريق الضيف.

 

وأنهى المنتخب الجزائري استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس أمم أفريقيا التى تقام فى مصر الجمعة المقبلة، بعدما خاض وديتين تعادل في الأولى 1/1 أمام بوروندي قبل أن يفوز في الثانية على مالي بنتيجة 3/2 .

 

وينافس المنتخب الجزائرى فى المجموعة الثالثة بكأس الأمم الأفريقية 2019 مع السنغال وكينيا وتنزانيا، والتي تخوض مبارياتها علي ملعب الدفاع الجوي.

 

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مطار القاهره

كان 2019

امم افريقيا

الجزائر

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