مستشار رئيس الجمهورية التونسى ينفى تعرض الرئيس لوعكة صحية خطيرة

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أكد فراس قفراش مستشار الرئيس التونسي أن الرئيس الباجي قايد السبسي قام بتحاليل وفحوصات طبية عاديّة مساء اليوم بالمستشفى العسكري بتونس إثر وعكة خفيفة عاديّة دون أي خطورة.

وقال فراش إن رئيس الجمهورية بخير ، مؤكدا أنه لا صحة لما يروج حول خطورة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية ، وأن الأمر يتعلق بوعكة صحية بسيطة.