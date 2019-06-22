الرئيسية أخبار عربية مستشار رئيس الجمهورية التونسى ينفى تعرض الرئيس لوعكة صحية خطيرة السبت، 22 يونيو 2019 01:00 ص الرئيس التونسى أ ش أ مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أكد فراس قفراش مستشار الرئيس التونسي أن الرئيس الباجي قايد السبسي قام بتحاليل وفحوصات طبية عاديّة مساء اليوم بالمستشفى العسكري بتونس إثر وعكة خفيفة عاديّة دون أي خطورة. وقال فراش إن رئيس الجمهورية بخير ، مؤكدا أنه لا صحة لما يروج حول خطورة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية ، وأن الأمر يتعلق بوعكة صحية بسيطة. الباجي قايد السبسي تونس رئيس الجمهورية وعكة صحية مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مادلين أولبرايت: مستعدون لدعم تونس على المستويين السياسى والاقتصادى الجمعة، 21 يونيو 2019 04:36 م مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يشيد بدور تونس فى حماية اللاجئين الجمعة، 21 يونيو 2019 04:00 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى الإعلام العالمي يبرز حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية 2019 إليسا: كلنا بنشجع مصر لعيون محمد صلاح وكل الجدعان.. قلبى على أرض الملعب مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان فى بغداد روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية فى مصر..اعرف التفاصيل المزيد من Trending Plus
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