مباحثات بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسى

أ ش أ

أجرى مسؤولون من حلف شمال الاطلسي مباحثات مع قيادات من الجيش الموريتاني.

وأفاد بيان للجيش الموريتاني أن وفدا عسكريا رفيع المستوى بحث مع مسؤولين عسكريين موريتانيين ملفات التكوين والتعاون العسكري الثنائي بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي وسبل تعزيز هذا التعاون وترسيخ الشراكة العسكرية بين الجانبين.

وأضاف البيان أن المباحثات خصصت لتقييم النشاطات المشتركة بين الطرفين خلال عام 2019 وبرمجة تلك المقررة خلال عام 2020.

ومن جانبه، أجرى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مباحثات مع جاك كريستوفيد مدير قسم أفريقيا الشمالية بقطاع الشؤون السياسية وتعزيز السلم - قطاع عمليات السلام بالأمم المتحدة.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك.