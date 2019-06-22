سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 07:33 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

مباحثات بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسى

السبت، 22 يونيو 2019 06:00 ص
مباحثات بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسى رئيس موريتانيا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أجرى مسؤولون من حلف شمال الاطلسي مباحثات مع قيادات من الجيش الموريتاني.
 
وأفاد بيان للجيش الموريتاني أن وفدا عسكريا رفيع المستوى بحث مع مسؤولين عسكريين موريتانيين ملفات التكوين والتعاون العسكري الثنائي بين موريتانيا وحلف شمال الأطلسي وسبل تعزيز هذا التعاون وترسيخ الشراكة العسكرية بين الجانبين.
 
وأضاف البيان أن المباحثات خصصت لتقييم النشاطات المشتركة بين الطرفين خلال عام 2019 وبرمجة تلك المقررة خلال عام 2020.
 
ومن جانبه، أجرى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد مباحثات مع جاك كريستوفيد مدير قسم أفريقيا الشمالية بقطاع الشؤون السياسية وتعزيز السلم - قطاع عمليات السلام بالأمم المتحدة.
 
وذكرت الإذاعة الموريتانية أن المباحثات تناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك.

موريتانيا

حلف شمال الأطلسى

الجيش الموريتاني

جاك كريستوفيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

لهذا السبب يتم تعديل الحيوانات وراثيا.. السلمون أولها

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

"ناسينى ليه" لـ تامر حسنى تتخطى الـ50 مليون فى 3 شهور

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

الحكومة توجه شركات توزيع الكهرباء بمراجعة فواتير الاستهلاك قبل إصدارها للمواطنين بالأسعار الجديدة.. وتعليمات مشددة للقطاعات التجارية بعدم الاعتماد على المتوسط.. وتؤكد: ترشيد الاستهلاك أفضل طرق خفض قيمة الفاتورة

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

ارتفاع صادرات مصر من البطاطس والبصل لـ924 ألف طن.. وجارى الفرز والشحن

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

السيسى لـ"تايم سبورت": مصر قدمت صورة حضارية رائعة ونريد الشباب يعود للمباريات

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى

صور.. مصر فى الشارع بتشجع المنتخب.. وهدف تريزيجيه يشعل المقاهى

4 أهداف للحكومة بالموازنة الجديدة.. أبرزها خفض معدلات البطالة لـ9%

4 أهداف للحكومة بالموازنة الجديدة.. أبرزها خفض معدلات البطالة لـ9%

خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

خايف على زعلها.. الأمير هارى يقاطع منتقدى زوجته ميجان ماركل

شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا

شاهد.. "مباشر قطر" تكشف المخطط الخبيث للنظام القطرى فى موريتانيا

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي

مصر تستهل رحلة إستعادة لقب أفريقيا بإسقاط زيمبابوي

اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى

اليونان تواجه انتقادات حادة لمعاملة الحمير بقسوة فى جزيرة سانتورينى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة