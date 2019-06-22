لندن.. استدعاء الشرطة لمنزل الوزير السابق جونسون بسبب شجار عائلى

وكالات

استدعى جيران لوزير الخارجية البريطاني السابق والمرشح لقيادة حزب المحافظين بوريس جونسون الشرطة بعد سماع أصوات شجار عائلي محتمل ، حسبما نشرت وكالة روسيا اليوم للانباء .

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية بأن الشرطة وصلت إلى المنزل الذي يسكن فيه جونسون مع شريكته كاري سايموندز الليلة الماضية بعد تلقي اتصال هاتفي من أحد جيران جونسون أعرب عن قلقه على سلامة مرأة كانت تستغيث.

وقال جار جونسون وسايموندز إنه سمع أصوات شجار وكسر الأواني وصراخ امرأة.

وبعد حديث مع جونسون وشريكته تأكدت الشرطة من عدم وقوع أي مخالفات أو أسباب لتدخلها.

وتجدر الإشارة إلى أن جونسون الذي يتصدر السباق لتولي قيادة حزب المحافظين، لا يزال بانتظار إتمام الطلاق من زوجته مارينا ويلر التي عاش معها 25 عاما.

ويعتقد بأن سبب طلاقه علاقته مع كاري سايموندز (31 عاما) التي كانت متحدثة رسمية باسم حزب المحافظين.