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لجنة الانتخابات الرئاسية الموريتانية: عمليات الاقتراع تجرى فى ظروف جيدة

السبت، 22 يونيو 2019 03:03 م
لجنة الانتخابات الرئاسية الموريتانية: عمليات الاقتراع تجرى فى ظروف جيدة الانتخابات فى موريتانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات، إن عمليات الاقتراع للانتخابات الرئاسية، التى بدأت فى وقت سابق اليوم السبت، تجرى فى هدوء، وإن اللجنة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

وقال محمد فال ولد بلال رئيس اللجنة، إنه لم تحدث حتى الآن خروقات أو تزوير لعملية الانتخابات، وأن الأمور تسير بشكل طبيعى فى مختلف مراكز التصويت بعموم البلاد، وأضاف أن نسبة الإقبال متفاوتة، حيث ترتفع فى بعض المكاتب وبدرجة أقل فى مكاتب أخرى.

وكان ثلاثة من مرشحى الرئاسة قد حذروا من الخروقات التى قالوا إنها شابت عمليات الاقتراع، واعتبر سيدى محمد بوبكر مرشح المعارضة البارز ان هناك خروقات للعملية الانتخابية وإن هناك مؤشرات، اعتبرها مقلقة، ذكر منها منع بعض ممثلى المرشحين من دخول المكاتب.

ويتنافس 6 مرشحين فى الانتخابات الرئاسية التى بدأت اليوم فى موريتانيا، ودعى لها أكثر من مليون ونصف المليون ناخب، موزعين على ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعين مكتبا انتخابيا.

 


الانتخابات الرئاسية الموريتانية

لجنة الانتخابات الموريتانية

المرشحين لرئاسة موريتانيا

الرئاسة الموريتانية

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