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فيديو.. تفاصيل القمة المصرية الموزمبيقية.. الرئيس يعزي فى ضحايا الأعاصير

السبت، 22 يونيو 2019 09:34 م
فيديو.. تفاصيل القمة المصرية الموزمبيقية.. الرئيس يعزي فى ضحايا الأعاصير استقبال الريس السيسي لرئيس موزمبيق

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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خالص تعازى مصر لحكومة وشعب موزمبيق الشقيق فى ضحايا الأعاصير التى تعرضت لها مؤخراً، مؤكدا دعم مصر لجهود إعادة إعمار المناطق المتضررة بموزمبيق، ووقوفها بجانبها فى هذه المحنة.

 

وأعرب  الرئيس عن تقدير مصر لعلاقات الأخوة التاريخية التى تربطها بموزمبيق، مشيراً إلى التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل أطر التعاون المشترك فى شتى المجالات، ومواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم وبناء القدرات للأشقاء فى موزمبيق، بالإضافة إلى التنسيق بشأن قضايا المنطقة والقارة الأفريقية عموماً.

 

واستقبل الرئيس السيسى، بقصر الاتحادية اليوم، الرئيس "فيليب نيوسى" رئيس جمهورية موزمبيق، الذى يقوم بزيارة رسمية لمصر، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس موزمبيق أعرب عن سعادته بهذه الزيارة التى تعد الأولى لرئيس موزمبيقى لمصر، والمشاركة أمس فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، مشيداً فى هذا الإطار بما شاهده من تميز حفل الافتتاح، والقدرات المصرية التى تعد خير تمثيل للقارة الأفريقية.

وأشار الرئيس "نيوسي" إلى تقدير بلاده الكبير لمصر واعتزازها بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وبالدعم المقدم من مصر لموزمبيق، مؤكداً حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون بين الدولتين، ودفعها نحو آفاق أرحب من العمل المشترك. وأشاد الرئيس الموزمبيقى بدور مصر الرائد على الصعيد الأفريقى، وقيادتها الحكيمة للاتحاد الأفريقى خلال عام 2019، وجهودها فى دفع عملية التنمية وصون السلم والأمن بالقارة الافريقية، معرباً عن حرص موزمبيق على مواصلة التشاور مع مصر بشأن القضايا والتحديات التى تواجه أفريقيا.


موزمبيق

مصر

لقاء السيسي ورئيس موزمبيق

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