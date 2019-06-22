سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 06:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. تعرف على جهود الأجهزة الأمنية خلال أسبوع في حفظ الأمن

السبت، 22 يونيو 2019 05:36 م
فيديو.. تعرف على جهود الأجهزة الأمنية خلال أسبوع في حفظ الأمن أسلحة نارية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 

يبرز فيديو جهود الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن، عقب مداهمة قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.

 

ولاحق قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تجار الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط 1429 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "139 بندقية آلية – 303 بنادق "مششخنة، وغير مششخنة" – 91 طبنجة – 896 فرد محلى الصنع"، وضبط 2097 طلقة مختلفة الأعيرة ، 1554 قطعة سلاح أبيض.

 

وطارد قطاع الأمن العام المطلوبين أمنياً، حيث تم تنفيذ 550099 حكما قضائيا، بينها 2489 هارب من الجنايات، و188356 هارب من الحبس، و289261 هارب من الغرامات، و69993 مطلوب فى مخالفات.

 


تنفيذ الاحكام

سلاح

مخدرات

هاربون من الاحكام

مصنفات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخيرة فى العمرانية

السبت، 22 يونيو 2019 03:45 م

الحكم 3 سنوات لعاطلين لحيازتهم أسلحة نارية بدون تراخيص فى المنوفية

السبت، 22 يونيو 2019 02:32 م

ضبط 8 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة فى حملة أمنية بطوخ وقها

السبت، 22 يونيو 2019 02:10 م

إصابة طفل برصاصة فى الرأس أثناء مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين فى عين شمس

السبت، 22 يونيو 2019 12:36 م

سقوط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم سلاح ومخدرات فى مداهمات بالسحر والجمال

السبت، 22 يونيو 2019 11:29 ص

ضبط 27 قطعة سلاح و111 قضية مخدرات وتنفيذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

السبت، 22 يونيو 2019 11:28 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة