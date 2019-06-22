فيديو.. تعرف على جهود الأجهزة الأمنية خلال أسبوع في حفظ الأمن

كتب محمود عبد الراضي

يبرز فيديو جهود الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن، عقب مداهمة قطاع الأمن العام البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية والسحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية.

ولاحق قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، تجار الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم ضبط 1429 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "139 بندقية آلية – 303 بنادق "مششخنة، وغير مششخنة" – 91 طبنجة – 896 فرد محلى الصنع"، وضبط 2097 طلقة مختلفة الأعيرة ، 1554 قطعة سلاح أبيض.

وطارد قطاع الأمن العام المطلوبين أمنياً، حيث تم تنفيذ 550099 حكما قضائيا، بينها 2489 هارب من الجنايات، و188356 هارب من الحبس، و289261 هارب من الغرامات، و69993 مطلوب فى مخالفات.