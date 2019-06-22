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ضبط 27 قطعة سلاح و111 قضية مخدرات وتنفيذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة

السبت، 22 يونيو 2019 11:28 ص
ضبط 27 قطعة سلاح و111 قضية مخدرات وتنفيذ 58 ألف حكم خلال 24 ساعة اسلحة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصل قطاع الأمن العام، حملاته الأمنية، لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمطلوبين أمنياً.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء الدين سليم عن ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 111 قضية مخدرات، 283 دراجة نارية مخالفة، 24949 مخالفة مرورية، وإعادة 14 دراجة نارية مُبلغ بسرقتها 1754 مخالفة مرافق، 25 قضية مصنفات وتنفيذ  58825 حكما قضائيا متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

 


تنفيذ الاحكام

بنادق الية

ضبط اسلحة

ازالة مخالفات

هاربين من احكام

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