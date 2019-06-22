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ضبط 12 مخبزًا لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة

السبت، 22 يونيو 2019 04:39 م
ضبط 12 مخبزًا لإنتاجها خبزًا ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة مخبز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة إلى السوق السوداء بالتعاون مع مديرية التموين.

 

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 مخبزا بمركزى دمنهور والمحمودية لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات. وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


البحيرة

تموين البحيرة

تهريب السلغ الغذائية

انتاج خبز ناقص

وكيل تموين البحيرة

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