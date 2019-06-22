ضبط طالب جامعى بسوهاج لاستيلائه على نصف مليون جنيه من مواطنين لتوظيفها

كتب ــ محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى ضبط شخص بسوهاج لاستيلائه على أكثر من نصف مليون جنيه من مواطنين بدعوى توظيفه.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغات من عدد من المواطنين مقيمين بالمنشأة بسوهاج، بتضررهم من أحد الأشخاص لتلقيه مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها "555,000" خمسمائة خمسة وخمسون ألف جنيه، لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى من خلال شركته الخاصة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام طالب جامعى بتلقى المبالغ المالية المشار إليها من الشاكين لتوظيفها على النحو السابق، وأضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الإرباح المتفق عليها أو إسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.