سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 11:44 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط طالب جامعى بسوهاج لاستيلائه على نصف مليون جنيه من مواطنين لتوظيفها

السبت، 22 يونيو 2019 11:22 ص
ضبط طالب جامعى بسوهاج لاستيلائه على نصف مليون جنيه من مواطنين لتوظيفها أموال - أرشيفية
كتب ــ محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى ضبط شخص بسوهاج لاستيلائه على أكثر من نصف مليون جنيه من مواطنين بدعوى توظيفه.

وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغات من عدد من المواطنين مقيمين بالمنشأة بسوهاج، بتضررهم من أحد الأشخاص لتلقيه مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها "555,000" خمسمائة خمسة وخمسون ألف جنيه، لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى من خلال شركته الخاصة، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام طالب جامعى بتلقى المبالغ المالية المشار إليها من الشاكين لتوظيفها على النحو السابق، وأضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الإرباح المتفق عليها أو إسترداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


مستريح

جرائم النصب

الاموال العامة

مستريح الصعيد

مستريح سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"مستريح العبور".. القبض على صاحب معرض نصب على مواطنين فى 3 ملايين جنيه

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:09 م

حبس مستريحة المطاعم 4 أيام بتهمة الاستيلاء على مليون جنيه بزعم توظيفها

الخميس، 20 يونيو 2019 07:22 م

النيابة تحقق مع مستريحة المطاعم لاستيلائها على مليون و383 ألف جنيه

الخميس، 20 يونيو 2019 06:00 م

حبس مستريح استولى على أموال مواطنين 4 أيام على ذمة التحقيقات بطنطا

الإثنين، 17 يونيو 2019 06:13 م

تجديد حبس مستريحة السنطة ونجلتها 15 يوما على ذمة التحقيقات بالغربية

الأحد، 16 يونيو 2019 03:07 م

تفاصيل القبض على مستريح نصب على المواطنين وجمع 50 مليون جنيه فى الغربية

الأحد، 16 يونيو 2019 01:49 ص

ضبط مستريح "عربى" استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها

السبت، 15 يونيو 2019 11:35 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

المنتخب يعلن إصابة أحمد حجازى بكسر فى الأنف ولن تمنعه عن مباراة الكونغو

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

كاريكاتير الصحف السعودية.. معاناة المواطنين فى صرف الرواتب بسبب طول شوال

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

أفريقيا أرض الأساطير.. روجيه ميلا عندما رقص العالم على إيقاع أهدافه

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

الكونغو الديمقراطية ترفع راية التحدى أمام أوغندا تحت أنظار الفراعنة بامم افريقيا 2019..الفهود تتفاءل بالأرض المصرية.. استاد القاهرة مسرح لصراع باكامبو وأونيانجو.. والتاريخ يحافظ على حظوظ المنتخبين لتحقيق الفوز

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

سعرها بيوصل لمليون دولار.. أغلى أنواع الكيك على مستوى العالم

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. مش الألعاب النارية بس.. 10 ممنوعات فى مدرجات أمم أفريقيا

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

اكتشاف نحو 50 موقعا أثريا تعود لثلاثة آلاف سنة شمال الصين

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

س وج.. كل ما تريد معرفته عن الجامع الأزهر فى ذكرى افتتاحه؟

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

ناسا تخصص مهمة جديدة للتصوير حول الهالة الخارجية للشمس

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 22 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

صور .. العالم هذا الصباح .. فوز تشيلى على الإكوادور فى كوبا أمريكا.. فريق الروك البريطانى"رولينج ستونز " يعود بقوة فى جولة عالمية.. تجمع حاشد دعما للمعارضة التركية قبل انطلاق انتخابات الإعادة باسطنبول

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

650 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة