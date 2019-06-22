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ضبط سائق توك توك تحرش بسيدة وسرق هاتفها المحمول بالمحلة

السبت، 22 يونيو 2019 01:43 ص
ضبط سائق توك توك تحرش بسيدة وسرق هاتفها المحمول بالمحلة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية محمد طارق

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تمكن فرع البحث الجنائى فى المحلة وسمنود بمحافظة الغربية، من ضبط سائق توك توك قام باستدراج احدى السيدات بعيدا عن السكان للتحرش بها وسرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالى .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العقيد وليد الجندى، رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، بورود بلاغا من سيدة تتهم سائق توكتوك باستدراجها فى مكان بعيد عن السكان، بمنطقة شعبية للتحرش بها، وسرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالى.

 

على الفور، تم تشكيل فريق من البحث الجنائى، وتم تحديد هوية سائق التوكتوك، وتبين أنه يدعى "م .ا. ال " مقيم قرية كفر حجازى، وبتقنين الاجراءات، تم ضبط المتهم والتوكتوك المستخدم فى الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة.


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