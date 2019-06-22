كتب محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التوك توك بالدقهلية.

وأكدت معلومات وتحريات مديرية أمن الدقهلية قيام مسجل شقى خطر وعاطلين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية ومركبات "التوك توك".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 12 واقعة بمناطق أجا، السنبلاوين بالدقهلية، بركة السبع، قويسنا بالمنوفية، زفتى بالغربية، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.