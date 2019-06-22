صور.. منتخب الكاميرون يصل الإسماعيلية ويستعد لغينيا بيساو الثلاثاء

وكان قد تأخر حضور منتخب الكاميرون لمصر بسبب ظروف خاصة ألمت بهم وتفاعل الضيوف مع فرقة السمسمية للفنون الشعبية والتنورة التي قدمت معزوفاتها الرائعة احتفالا بـ"أسود الكاميرون".

وكان الهولندي كلارنس سيدروف المدير الفني للمنتخب الكاميروني قد وضع برنامجًا لتجهيز نجومه لأول لقاء له بالمجموعة السادسة بالبطولة القارية أمام غينيا بيساو والمقرر إقامته 25 يونيو الجاري باستاد الإسماعيلية حيث يبدأ مرانه اليوم السبت بملعب فندق ميركيور بوجود كلًا من كارلوس كاميني وفابريس أوندوا وأندريه أونانا وسيمون اموسولا "لحراسة المرمى" وأمبرويسي أيونجو وميشيل نجادجوي وكولينس فاي وجايتان بونج وبانانا يايا وجان ارميل كانا بيك وجيروم أونغيني وجويسكيم داوا وجياندو فوشس وجان شارلس كاستيليتو "للدفاع" وجورج ماندجيك وإدجار سالي وكلينتون موانجي وكريستيان باسوجوج وارنود سوتشين وفابرايس أولينجا وأندري زامبو أنجوسيا وبيير كوندي وأوليفير بومال وبول جورج نتيب وبيتروس بومال ورمسيس أكونو وويلفريد كابتوم وتريستان دينجومي "للوسط" وفينسنت أبوبكر وإريك ماكسيم موتينج وجاك زوا وكارل توكو إكامبي ومومي نغيمالو وستيفان باهوكين ودييديريك جويل وجون بيير نسامي وستيف ريجاس فوي "للهجوم.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.



وصول منتخب الكاميرون لمحافظة الإسماعيلية



وصول منتخب الكاميرون لمحافظة الإسماعيلية



وصول منتخب الكاميرون لمحافظة الإسماعيلية



وصول منتخب الكاميرون لمحافظة الإسماعيلية



وصول منتخب الكاميرون لمحافظة الإسماعيلية



وصول منتخب الكاميرون لمحافظة الإسماعيلية



وصول منتخب الكاميرون لمحافظة الإسماعيلية