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صور.. مطار برج العرب بالإسكندرية يستقبل جمهور الجزائر بالورود

السبت، 22 يونيو 2019 11:29 م
صور.. مطار برج العرب بالإسكندرية يستقبل جمهور الجزائر بالورود ‏استقبال جمهور الجزائر بالورود
الإسكندرية - أسماء على بدر

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استقبل مطار برج العرب بالإسكندرية جماهير الجزائر بالهدايا والورود وذلك تواجدهم لمؤازرة فريقهم المشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقامت سلطات الجمارك بالمطار برئاسة محمود فرغلي  مدير عام الادارة العامة لجمارك الموانئ الجوية بالمنطقة الشمالية والغربية باستقبال المشجعين وقامت سلطات المطار  بإنهاء إجراءات وصولهم، والإشراف على خروجهم من المطار إلى أماكن إقامتهم.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك ومجدى الأنصارى رئيس قطاع النظم والإجراءات المشرف على المنطقة الشمالية والغربية و علوى الملط رئيس الإداره المركزية للأمن الجمركى وذلك لتوفير أفضل التيسيرات ورفع درجات الاستعداد القصوى للعاملين بجميع المنافذ الجمركية بالمطارات للعمل على حسن وسرعة إستقبال الفرق المشاركة فى كأس الأمم الإفريقية وجميع الجماهير والسياح القادمين لمشاهدة كأس الأمم الإفربقية.
 ‌
كما وجه جماهير المشجعين الجزائرين الشكر لقيادات وسلطات المطار على حفاوة الاستقبال، وتسهيل إنهاء إجراءات وصوله، وتوفير الاتوبيسات أمام الصالة لنقلهم إلى أماكن الإقامة.
 
 
‏ا ستقبال جمهور الجزائر بالورود (1)
‏ا ستقبال جمهور الجزائر بالورود 
‏ا ستقبال جمهور الجزائر بالورود (2)
‏ا ستقبال جمهور الجزائر بالورود 
‏ا ستقبال جمهور الجزائر بالورود (3)
‏ا ستقبال جمهور الجزائر بالورود 
‏ا ستقبال جمهور الجزائر بالورود (4)
‏ا ستقبال جمهور الجزائر بالورود 
‏ا ستقبال جمهور الجزائر بالورود (5)
‏ا ستقبال جمهور الجزائر بالورود 
‏ا ستقبال جمهور الجزائر بالورود (6)
‏ا ستقبال جمهور الجزائر بالورود 
‏ا ستقبال جمهور الجزائر بالورود (7)
‏ا ستقبال جمهور الجزائر بالورود 
 

 


الاسكندريه

مطار برج العرب

كاس الامم الافريقيه

الجزائر

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