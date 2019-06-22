صور..توافد طلاب الثانوية بالأقصر على اللجان قبل بدء امتحانى الفيزياء والتاريخ

ومن جانبه، قال الشناوي عابد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، إنه وصلت إلى لجان امتحانات الثانوية العامة قبل قليل صناديق أوراق مادة الامتحان الأسئلة والإجابة، وذلك استعداداً لفتح مظاريف الأسئلة فى التاسعة صباحا وتوزيع كراسات البوكليت على الطلاب، مضيفاً أنه تم تجهيز 21 لجنة سير امتحان على مستوى المحافظة ليؤدى 6489 طالب امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

ويضيف وكيل تعليم الأقصر، أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية للمرور على لجان السير للتأكد من استعداد تلك اللجان لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وتوفير كل سبل الراحلة للطلاب، وكذلك متابعة الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال المسئولين عن لجان سير الامتحانات، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم، لتعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع أعمال الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ 650 ألف طالب وطالبة، منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.



طلاب الأقصر وأولياء أمورهم يتوافدون علي اللجان)



طلاب الأقصر وأولياء أمورهم يتوافدون علي اللجان



طلاب الأقصر أمام اللجان