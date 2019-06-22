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لحل الأزمات المرورية..

صور.. بدء إنشاء محور "الملك سلمان" يربط شمال وجنوب الجيزة بـ 3 مليار جنيه

السبت، 22 يونيو 2019 08:44 م
صور.. بدء إنشاء محور "الملك سلمان" يربط شمال وجنوب الجيزة بـ 3 مليار جنيه البدء فى اعمال الانشاء
كتب عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى، أنه تم البدء فى تنفيذ محور الملك سلمان (فوق مسار تغطية ترعة الزمر) بمحافظة الجيزة، لربط مناطق شمال و جنوب المحافظة و الوصول بالرحلات المرورية الى وقت قصير، وسط انتشار الخدمات المرورية اثناء القيام بتلك الأعمال لمتابعة حركة السيارات لحين الانتهاء منها.

 

و أشار المصدر، أن المحور المرورى الجديد على المسار المغطى لترعة الزمر فى المسافة بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى بالقرب من ميدان المنيب والقوس الشمالى للطريق الدائرى  بمنطقة إمبابة بطول 12 كم بتكلفة تقديرية 3,8 مليار جنيه ويتقاطع المحور مع ( شارع مستشفى الصدر - شارع الثلاثين -شارع خاتم المرسلين -شارع الهرم –شارع فيصل -محور صفط اللبن – شارع جامعة الدولة العربية –شارع ناهيا- محور 26 يوليو – شارع مطار إمبابة ).

خريطة محور الملك سلمان
خريطة محور الملك سلمان

وأوضح المصدر، أن تلك هناك أعمال التجهيزات والتصاريح لتحويل المرافق إن وجد وكذلك الأمر يتم إجراء أعمال الجسات للقطاع الأول من المشروع فى المسافة من دائرى المنيب جنوباً حتى محور صفط اللبن بطول 5 كم، ومسند لقطاع الكباري والإنشاءات التخصصية والأساسات، أعمال القطاع الأول والثالث من هذا المحور بالتنسيق بين المحافظة والمرور والجهاز المركزى للتعمير، من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى.

محور مرورى جديد
محور مرورى جديد

وأضاف المصدر، أن المشروع يهدف الى حل العديد من المشاكل المرورية داخل محافظة الجيزة ويقوم بإعادة توزيع الحركة المرورية بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن ويعد المحور الجديد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة.


مرور الجيزة

الاختناقات المرورية

محور الملك سلمان

محافظة الجيزة

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