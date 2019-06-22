صور..استجابة "لليوم السابع" حل مشكلة الصرف الصحى بالخصوص

القليوبية – نيفين طه

فى استجابة لـ"اليوم السابع"، عما نشرة عن "غرق شوارع إبراهيم فوده وأبو يوسف بمدينة الخصوص، بمياة الصرف الصحي"، قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بتطهير تلك الشوارع، وحل مشكلة الصرف الصحي.

وطالبت الشركة المواطنين بضرورة التعامل الجيد فى الاستعمال مع الصرف الصحى وعدم إلقاء مخلفات به تؤدى إلى غلق مواسير الصرف الصحى أو إتلافها مما يسبب تلك المشاكل.



تطهير شبكات الصرف الصحى بالقليوبية



تطهير شبكات الصرف الصحى بالقليوبية



تطهير شبكات الصرف الصحى بالقليوبية