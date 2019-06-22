صور.. أهالى كفر الشيخ: تريزيجيه محظوظ مع المنتخب وبصماته لا تنسى

كفر الشيخ – محمد سليمان

عبر أهالى كفر الشيخ عن سعادتهم بفوز مصر على زيمبابوى فى افتتاح البطولة الإفريقية على يد محمود تريزيجيه ابن محافظة كفر الشيخ، الذى وصفوه بالمجتهد المحظوظ مع المنتخب.

وأكد إبراهيم ريان ابن عمة تريزيجيه ،الحمد لله الذي استجاب الله لدعاء والدة محمود تريزيجيه، التي تمنت أن يفوز المنتخب المصرى ويحرز نجلها هدفاً ،مشيراً إلى أنها كما تمنت أن يكون تريزيجيه سببا فى وصول مصر لكأس العالم ، تمنت أن يفتتح محمود البطولة بهدف غالي،وحقق الله لها ما تمنته، فتريزيجيه محظوظ مع المنتخب وبصماته لا تنسى.

وأضاف ريان لـ " اليوم السابع " تابعت عمته المباراة مع أنجالها في بيتهم، وكانت تتابع المباراة بشغف شديد ، وكأن قلبها كان يشعر بأن يحقق الله أمنيتها ، مؤكداً أن الله يكلل مشوار ابن عمته فى عالم الكرة أن يكون حديث العالم كله ، فكما أن العالم تحدث عن الافتتاح المتميز وأدء كل الاعبين فى المبارة الأولى للمنتتخب يتحدثون عن محمد صلاح وتريزيجيه ومحمد الشناوي ابن كفر الشيخ الذي دافع عن عرينه وأنقذ المرمى من عدة أهداف محققه.

وأكدت لبنى محمد سعد ، طالبة جامعية، أن محمد صلاح وتريزيجيه والشناوي كانوا متميزين في أدائهم ، وأن انشغال لاعبي دفاع زيمبابوي بمراقبة صلاح منحت الفرصة لتريزيجيه وغيره من الاعبين تهديد مرمى الخصم.

وقال طلحه راغب، لاعؤب نادي امبي السابق ، ومدرب نادي بلدية المحلة ، أنه سعيد ان يبكون فوز مصر على يد أحد أبنائه محمود تريزيجيه ، فمحمود لا يعتبره شقيق صديق عمره أحمد ولكنه يعتببره ابنه لانه رأي نبوغه وتفوقه منذ كان عمره 7 سنوات ، وكان يرافقه من كفر الشيخ للنادي الأهلي عندما كان لاعبا في امبي وكانن عمره وقتها 10 سنوات .

يذكر أن الاماكن التى تم تخصيصها لعرض المباراة عبر الشاشات العملاقة بكفرالشيخ شهدت اقبالا كبيرا من المواطنين لمشاهدة مباريات بطولة كاس الأمم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمشاهدة المباريات تحت رعاية الدكتور اسماعيل طه محافظ كفرالشيخ والدكتور عزت محروس وكيل وزارةالشباب والرياضة ومنها نادى كفرالشيخ الرياضى ونادى مطوبس الرياضى ومركزشباب الرياض ومركزشباب بيلا ونادى شباب سخا ومركزشباب فوة ومعسكر الشباب ببلطيم وخرج الجميع يهتفون لمنتخب مصر معبرين عن فرحتهم الشديدة بالفوز فى المباراة الافتتاحية التى دائما مايخشاها الفريق المضيف الاان النصر كان حليف الفراعنة.



أهالى كفر الشيخ أثناء مشاهدتهم للمباراة



أهالى كفر الشيخ أثناء مشاهدتهم للمباراة



أهالى كفر الشيخ أثناء مشاهدتهم للمباراة (3)



أهالى كفر الشيخ أثناء مشاهدتهم للمباراة



أهالى كفر الشيخ أثناء مشاهدتهم للمباراة



أهالى كفر الشيخ أثناء مشاهدتهم للمباراة



أهالى كفر الشيخ أثناء مشاهدتهم للمباراة