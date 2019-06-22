صور.. أهالى إسنا يستمتعون داخل مراكز الشباب بمتابعة مباريات أمم أفريقيا

الأقصر – أحمد مرعى

لليوم الثانى على التوالى، توافد شباب مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، على مراكز الشباب للاستمتاع بمباريات بطولة الأمم الأفريقية، وذلك فى إطار اهتمامات الدولة بضرورة تجهيز أماكن ومواقع للمواطنين لمشاهدة الحدث الأفريقى لنقل افتتاحية ومباريات كورة القدم للبطولة الأفريقية لسنة 2019.

وتواجد أهالى وشباب مدينة إسنا فى مراكز الشباب المختلفة، مساء اليوم السبت، لحضور مباريات المنتخب النيجرى مع نظيره البوروندى، والتى بدأت منذ قليل فى السابعة مساءًا، كما يتواجدون للاستمتاع بالمباراة الثالثة التى تجمع بين فريقى غينيا ومدغشقر التى تقام فى تمام الساعة العاشرة.

وقال محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، إنه تم تجهيز أماكن لمشاهدة هذا الحدث ومباريات كرة القدم بالبطولة بالكامل، وقام بالإشراف على الأماكن وتأمينها وتواجد رجال الحماية المدنية والإسعاف، وذلك أمام "مركز شباب السلام بإسنا - حديقة أم المؤمنين بإسنا بجوار موقف الجنوب - مركز شباب الدير - مركز شباب الكيمان المطور - مركز شباب توماس الوسطى - مركز شباب الشغب - مركز شباب المعلا - مركز شباب الدبابية - مركز شباب الحلة - الكلابية – زرنيخ - مركز شباب كومير - مركز شباب العضايمة - مركز شباب المساوية – النمسا – الملعب الخماسى بالقرايا"، مؤكدًا أنه هناك إقبالا من الشباب والمواطنين لمشاهدة هذا الحدث وقدموا الشكر للوحدة على المجهود المبذول.