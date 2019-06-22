سوبر كورة
Ads
السبت، 22 يونيو 2019 06:24 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

شباب مصر يطلقون حملة "شجع ونضف" عقب مباراة افتتاح البطولة الأفريقية

السبت، 22 يونيو 2019 05:14 م
شباب مصر يطلقون حملة "شجع ونضف" عقب مباراة افتتاح البطولة الأفريقية ستاد القاهرة - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 والتى فاز فيها المنتخب المصرى على نظيره الزيمبابوى بهدف مقابل لاشئ إطلاق مجموعة من الشباب المصرى المشجعين للمنتخب الوطنى حملة شجع ونضف والتى تضمنت قيامهم عقب انتهاء المباراة مباشرة بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولى كل فى موقعه من خلال جمع القمامة فى أكياس ومن ثم وضعها فى الأماكن المخصصة لذلك.
 
وأشادت وزارة الشباب الرياضة بأدائهم وخاصة تشجيع وتحفيز متنخب بلادهم طوال المباراة، مؤكدة على أهمية تعميم هذه الفكرة فى جميع المدرجات المصرية ليصبح الشباب المصرى دائماً صاحب والسبق والريادة على مستوى العالم فى إطلاق المبادرات المجتمعية والتنموية التى تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على الطفرة الإنشائية ومناخ التنمية الشاملة التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.
 
 

وزارة الشباب والرياضة

كأس الامم الافريقية

استاد القاهرة

تنظيف المدرجات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على مواعيد تدريب منتخبات السادسة فى كأس الأمم الأفريقية 2019

السبت، 22 يونيو 2019 02:13 م

رئيس موزمبيق: نشعر بالفخر لرئاسة مصر والسيسي للاتحاد الأفريقى

السبت، 22 يونيو 2019 02:08 م

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

السبت، 22 يونيو 2019 01:59 م

"لوموند": استضافة مصر كأس الأمم الافريقية يؤكد مدى الاستقرار بأرض الفراعنة

السبت، 22 يونيو 2019 11:06 ص

فيفا: انطلاقة جيدة للمنتخب المصري فى كأس الأمم الأفريقية

السبت، 22 يونيو 2019 01:32 ص

موعد مباراة مصر والكونغو فى امم افريقية

السبت، 22 يونيو 2019 01:18 ص

الكاف يعلق على مباراة مصر وزيمبابوي فى افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019

السبت، 22 يونيو 2019 01:15 ص

رسائل مهمة من مصر للعالم فى ليلة افتتاح كان 2019.. تنظيم رائع للمونديال الأفريقى.. إشادة عالمية بما قدمته مصر.. مكاسب كثيرة من الفوز على زيمبابوى فى ضربة البداية.. والجمهور يقدم درسا رائعا فى التشجيع المثالى

السبت، 22 يونيو 2019 01:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

موجز 6.. البرلمان يوافق على قانون علاوات الموظفين وإقرار الحد الأدنى

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

الأعلى للجامعات: بدء الدراسة بالعام الجديد 21 سبتمبر المقبل

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

مدير مستشفى قلين المركزي: آلام ولادة طالبة الثانوية العامة "كاذبة"

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

الغرف التجارية: 10مليارات دولار استثمارات 10شركات مصرية بـ21دولة أفريقية

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

مقتل 5 حوثيين بينهم قياديان فى مواجهات مع الجيش اليمنى شرق تعز

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

الحوت يغنى.. علماء يسجلون صوت غناء حوت نادر فى المحيط الهادى ..فيديو

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

شاهد فى دقيقة..كان 2019.. الكونغو الديمقراطية "الفهود" تاريخ وبطولات

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

لأول مرة.. توفير أنسولين مصرى بجودة فرنسية بالمستشفيات والصيدليات العامة

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

ماذا قال تريزيجيه عن هدفه فى زيمبابوى بافتتاح امم افريقيا 2019؟

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

ماتوصيش السوايسة على التوانسة.. عزومة غداء من صاحب مطعم لنسور قرطاج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة