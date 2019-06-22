شباب مصر يطلقون حملة "شجع ونضف" عقب مباراة افتتاح البطولة الأفريقية

كتبت أسماء نصار

شهدت مباراة الافتتاح لبطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 والتى فاز فيها المنتخب المصرى على نظيره الزيمبابوى بهدف مقابل لاشئ إطلاق مجموعة من الشباب المصرى المشجعين للمنتخب الوطنى حملة شجع ونضف والتى تضمنت قيامهم عقب انتهاء المباراة مباشرة بتنظيف مدرجات استاد القاهرة الدولى كل فى موقعه من خلال جمع القمامة فى أكياس ومن ثم وضعها فى الأماكن المخصصة لذلك.

وأشادت وزارة الشباب الرياضة بأدائهم وخاصة تشجيع وتحفيز متنخب بلادهم طوال المباراة، مؤكدة على أهمية تعميم هذه الفكرة فى جميع المدرجات المصرية ليصبح الشباب المصرى دائماً صاحب والسبق والريادة على مستوى العالم فى إطلاق المبادرات المجتمعية والتنموية التى تساهم بشكل كبير فى الحفاظ على الطفرة الإنشائية ومناخ التنمية الشاملة التى تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.