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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 15 طالبا منضمين لداعش بعد حجز القضية للحكم

السبت، 22 يونيو 2019 02:30 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن محاكمة 15 طالبا منضمين لداعش بعد حجز القضية للحكم متهمون - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تتبقى جلسة وتنطق محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، بحكمها على 15 طالبًا متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بسوريا والعراق، وتلقى تدريبات قتالية لتنفيذ عمليات عدائية داخل البلاد، بعد حجز القضية لجلسة 23 يوليو القادم للنطق بالحكم، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم النقاط فى الدعوى.

 

ما الدائرة التى تنظر الدعوى؟

ــ تنظر الدعوى الدائرة 29 إرهاب برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وعضوية المستشارين محمد  عبد الستار وسامى زين الدين.

 

متى نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهمين؟

ــ فى 28 يناير 2019 نظرت المحكمة أولى جلسات محاكمة المتهمين فى القضية وتلا خلالها ممثل النيابة أمر إحالة المتهمين.

 

ماذا قال الشهود خلال الجلسات؟

ــ استمعت المحكمة لأقوال الشهود الوارد أسمائهم بأمر الإحالة، ومن أبرز الشهود مجرى التحريات الذى أكد قيام المتهم الأول وليد منير بتأسيس التنظيم الإرهابى فى عام 2016 على خلاف أحكام القانون، وسفر بعض أفراد التنظيم للخارج لتلقى تدريبات فى سوريا، واعتناق المتهمين لأفكار تنظيم داعش.

 

كم عدد الجلسات التى نظرتها المحكمة فى الدعوى؟

ــ نظرت المحكمة 7 جلسات فى الدعوى كان أخرها جلسة مرافعة الدفاع فى 17 يونيو الجارى.

 

ما أهم التهم التى تواجه المتهمين؟

يواجه المتهمين مجوعة من التهم منها الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، ويواجه بعض المتهمين تهم حيازة أسلحة نارية.


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