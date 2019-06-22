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سقوط 4 أشخاص لخطفهم عاطل وإجباره توقيع إيصالات أمانة لخلافات بينهم بالساحل

السبت، 22 يونيو 2019 02:11 م
سقوط 4 أشخاص لخطفهم عاطل وإجباره توقيع إيصالات أمانة لخلافات بينهم بالساحل خطف - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص خطفوا عاطل داخل سيارة ميكروباص بمنطقة الساحل،  لإجباره على توقيع ايصالات أمانة بسبب خلافات مالية بينهم.

والبداية بمرور دورية أمنية بمنطقة الساحل سمعت صوت استغاثة تصدر من سيارة أجرة وبتتبع صوت لاستغاثة تمكن رجال الأمن من القبض على مستقليها وتبين أنهم 4 أشخاص خطفوا أحد الأشخاص داخل ميكروباص.

وعثر بحوزة المتهمين 12 إيصال أمانة مزيلة بتوقيع المجنى عليه، وعقد بيع سيارة ملاكى من المجنى عليه إلى أحد المتهمين.

وبمواجهة المتهمون اعترف أحدهم بسابقة شرائه سيارة من المجنى عليه، بموجب عقد البيع المضبوط مقابل مبلغ مالى  73 ألف جنيه،  إلا انه إكتشف عدم سلامة أوراقها ولدى مطالبته للمجنى عليه بإعادة المبلغ وإستلامه السيارة تهرب منه الأخير، فاستعان بباقى المتهمين لمساعدته فى إجبار المجنى عليه على رد المبلغ المالى المشار إليه، وأجبروه على التوقيع على إيصالات الأمانة المضبوطة بحوزتهم.


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