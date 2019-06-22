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حملات مكثفة على مراكز وعيادات بيع وتداول الأدوية البيطرية.. اعرف التفاصيل

السبت، 22 يونيو 2019 12:30 ص
حملات مكثفة على مراكز وعيادات بيع وتداول الأدوية البيطرية.. اعرف التفاصيل أدوية بيطرية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ممثلة فى  مديريات  للطب البيطرى، حملاتها المكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات لضبط المغشوش والغير مصرح به أو مجهولة المصدر، والمخالف ما بين العمل بدون ترخيص.
 
وقال تقرير الخدمات البيطرية ، إن من مهام اللجان البيطرية الكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.
 
فيما اعتمدت الهيئة، عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية التأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة فى المحافظات التى تشتهر بالإنتاج الحيوانى.
 
وتابع التقرير، إن الحملات المكبرة  تواصل عملها على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التى تحددها الجهات المختصة.
 
 

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