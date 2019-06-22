حمدى الحشاش سكرتيرا عاما مساعدا للقليوبية بديلا للواء محمود عبد الوهاب

أكدت محافظة القليوبية، أنه تم إعلان حركة تنقلات جديدة، وذلك بعد الإطلاع على مواد الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى قانون الخدمة المدنية، حيث تقرر تعيين حمدى محمود الحشاش، للعمل سكرتير عام مساعد القليوبية.

وأوضحت المحافظة، أن حمدى محمود الحشاش، كان يعمل سكرتير عام مساعد بمحافظة الإسكندرية، كما تقرر نقل اللواء محمد عبد الوهاب عطيه السعدنى، للعمل سكرتيرا عاما مساعدا بمحافظة الإسكندرية، وذلك لمدة عام أو لحين بلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش.

وكان قد تم اختيار حمدى محمود الحشاش سكرتيرا عاما مساعدا لمحافظة الإسكندرية فى الثانى من سبتمبر لعام 2018، وتم اختياره اليوم لتولى منصب سكرتير عام مساعد محافظة القليوبية.