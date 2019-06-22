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حبس متهم بالاتجار بالعملة بقيمة مليون ونصف جنيه و150 ألف دولار 4 أيام

السبت، 22 يونيو 2019 03:29 م
حبس متهم بالاتجار بالعملة بقيمة مليون ونصف جنيه و150 ألف دولار 4 أيام حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس متهم اشترك مع آخرين بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون، 4 أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات فى القضية.

 

وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم يعمل بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة اشترك مع آخرين بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وأنه حال عمله بشركة الصرافة قام عملاء الشركة بتحرير شيكات بنكية باسمه نظير تغيير العملات الأجنبية لصالح الشركة المذكورة، ويعقب ذلك صرفها لصالح الشركة أو إيداعها فى الحسابات البنكية الخاصة بالشركة بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وأضافت التحريات أن حجم تعاملات المتهمين تجاوزت ملايين الجنيهات، خلال الفترة من عام 2018 إلي عام 2019، وأنها طبقا للفحص المستندى قدرت بقيمة 150 ألف دولار أمريكى، ومليون ونصف جنيه مصرى.

 

 

 


الاتجار فى العملة

التحقيق مع متهم

تجارة العملة

نيابة الاموال العامة

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